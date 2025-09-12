LA NACION

Sabadell dice que una eventual opa obligatoria de BBVA podría ser a un precio más alto en efectivo

12 sep (Reuters) -

Consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno:

* Una potencial oferta obligatoria de BBVA por Sabadell si el banco decide rebajar el umbral de aceptación implicaría un mayor precio en efectivo

* La opinión de los inversores minoristas de Sabadell sobre la actual oferta de BBVA es "bastante negativa"

* El consejo no ha fijado un umbral de precio para la oferta de BBVA que se considere justo

* Cualquier resultado de la apelación de BBVA ante el Tribunal Supremo español en relación con la condición del gobierno sobre la llegaría demasiado tarde para afectar a la oferta

Más información de la empresa: (Información de la Redacción de Madrid)

