Sabadell dice que una eventual opa obligatoria de BBVA podría ser a un precio más alto en efectivo

12 sep (Reuters) -

Consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno:

* Una potencial oferta obligatoria de BBVA por Sabadell si el banco decide rebajar el umbral de aceptación implicaría un mayor precio en efectivo

* La opinión de los inversores minoristas de Sabadell sobre la actual oferta de BBVA es "bastante negativa"

* El consejo no ha fijado un umbral de precio para la oferta de BBVA que se considere justo

* Cualquier resultado de la apelación de BBVA ante el Tribunal Supremo español en relación con la condición del gobierno sobre la llegaría demasiado tarde para afectar a la oferta

