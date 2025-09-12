Sabadell dice que una eventual opa obligatoria de BBVA podría ser a un precio más alto en efectivo
12 sep (Reuters) -
Consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno:
* Una potencial oferta obligatoria de BBVA por Sabadell si el banco decide rebajar el umbral de aceptación implicaría un mayor precio en efectivo
* La opinión de los inversores minoristas de Sabadell sobre la actual oferta de BBVA es "bastante negativa"
* El consejo no ha fijado un umbral de precio para la oferta de BBVA que se considere justo
* Cualquier resultado de la apelación de BBVA ante el Tribunal Supremo español en relación con la condición del gobierno sobre la llegaría demasiado tarde para afectar a la oferta
