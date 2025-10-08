Sabadell indica que la CNMV no ha detectado trabas en el proceso de canje de sus accionistas en la OPA
MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha explicado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha revisado el proceso articulado para que los accionistas del banco puedan acudir a la OPA de BBVA y no ha hallado ningún tipo de trabas.
En una entrevista con Europa Press, González-Bueno ha explicado que esta revisión se ha producido a raíz de una denuncia formal que presentó BBVA ante la CNMV por presuntas malas prácticas en el proceso de aceptación del canje. Por su parte, Sabadell también informó a la CNMV de falta de información y transparencia por parte del personal de BBVA en el proceso.
"Nosotros no presentamos denuncia formal. Nosotros simplemente informamos. Y no pedimos actuaciones en consecuencia", ha matizado el CEO de Sabadell.
La denuncia de BBVA ha conllevado, no obstante, que la CNMV haya revisado los procesos de Sabadell, aunque González-Bueno ha explicado que el supervisor ya lo estaba haciendo antes de que lo solicitase BBVA. "Y no hay nada", ha agregado.
Ha explicado también que el proceso para acudir a esta OPA es "novedoso" y que se ha creado 'ad hoc', refiriéndose a la posibilidad que tienen los accionistas de Sabadell de aceptar la oferta a través de los canales de BBVA, a pesar de que sus acciones no estén depositadas en el banco 'azul'.
"Siempre han sido los propios depositarios de las acciones los que recibían la orden. Y ahora lo que ha hecho BBVA es crear un proceso 'ad hoc', que tiene mucha complejidad y mucha manualidad y que no estaba testado. [BBVA] ha dicho que, aunque no sea depositario de las acciones, puede solicitarlo y los accionistas pueden acudir a sus oficinas y se hace el proceso desde ahí", ha señalado.
