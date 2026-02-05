Sabadell nombra a Marc Armengol como su nuevo CEO para supervisar el impulso tecnológico

MADRID, 5 feb (Reuters) - El banco español Sabadell anunció el jueves que su consejo de administración propuso a Marc Armengol como nuevo consejero delegado para supervisar la transformación tecnológica del banco y garantizar que la entidad siga ganando rentabilidad a largo plazo.

Armengol, actual consejero delegado del banco británico TSB, sustituirá a César González-Bueno, cuya marcha se produce después de que el cuarto mayor banco del país por valor de mercado rechazara con éxito una opa hostil de su competidor más grande BBVA.

González-Bueno dimitirá de todas sus funciones, dijo el banco en un comunicado.

"Mis prioridades se centrarán en la entrega de los objetivos establecidos para 2026 y 2027, mientras preparamos al banco para la transformación que necesita para avanzar al próximo nivel", dijo en el comunicado Armengol, que se espera que asuma el cargo en mayo.

Sabadell acordó en julio vender TSB a Santander, pero la operación aún no se ha cerrado. (Información de Jesús Aguado; edición de Andrei Khalip; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)