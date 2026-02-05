Sabadell nombra a Marc Armengol como su nuevo consejero delegado

MADRID, 5 feb (Reuters) - El banco español Sabadell anunció el jueves que Marc Armengol sustituirá a César González-Bueno como nuevo consejero delegado de la entidad.

La salida de González-Bueno, que dimitirá de todos sus cargos, se produce después de que el cuarto banco del país por valor de mercado haya logrado defenderse con éxito de una oferta pública de adquisición hostil por parte de su competidor más grande BBVA.

Armengol, que actualmente es consejero delegado de TSB, la filial británica de Sabadell, asumirá el cargo en mayo. En julio, Sabadell acordó vender TSB a Santander, pero la operación aún no se ha cerrado. (Información de Jesús Aguado; edición de Andrei Khalip; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)