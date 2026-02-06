Sabadell reduce el beneficio un 27% interanual en el cuarto trimestre

MADRID, 6 feb (Reuters) -

El banco español Sabadell anunció el viernes que su beneficio neto del cuarto trimestre cayó un 27,4% con respecto al mismo periodo de 2024, debido a la disminución del margen de intereses y al impacto del impuesto bancario.

El cuarto banco del país por capitalización bursátil registró un beneficio neto de 386 millones de euros (US$455,06 millones) en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, frente a los 532 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban un beneficio neto de 383 millones de euros.

(1 dólar = 0,8482 euros)

(Información de Jesús Aguado; edición de Emma Pinedo; edición en español de Paula Villalba)