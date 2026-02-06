Los ingresos crediticios de Sabadell siguen bajo presión por la bajada de tipos

MADRID, 6 feb (Reuters) - Sabadell dijo el viernes que sus ingresos por préstamos siguieron bajo presión en el cuarto trimestre debido a la bajada de los tipos de interés, mientras la atención se centra ahora en su perspectiva de rentabilidad tras la fallida opa de BBVA por el banco y la venta de su filial británica TSB.

Los bancos españoles se han beneficiado del aumento de los costes de unos préstamos vinculados principalmente a tipos variables, pero la reducción de los tipos de financiación para los clientes está presionando los márgenes. El margen de intereses de Sabadell —los ingresos por préstamos menos los costes de los depósitos— cayó un 5,2% interanual en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, hasta los 1.210 millones de euros (US$1.430 millones), en línea con las previsiones de los analistas, y descendió un 3,7%, hasta los 4.840 millones de euros, en el conjunto de 2025.

Como parte de su plan estratégico, prevé para 2027 un margen de intereses de 3.900 millones de euros sin TSB, la misma cantidad que alcanzó en 2024 sin TSB. La operación aún no se ha cerrado.

Para 2026, prevé que los ingresos crediticios aumenten por encima del 1%.

En el cuarto trimestre, el beneficio neto del grupo cayó un 27,4%, hasta los 386 millones de euros, en línea con las previsiones de los analistas, tras verse afectado por un impuesto bancario. En el acumulado de 2025, el beneficio neto cayó un 2,8%, hasta los 1.780 millones de euros, debido a unas partidas extraordinarias inferiores a las de 2024.

Los analistas están ahora pendientes de si Sabadell será capaz de mantener las tasas de crecimiento sin TSB, una tarea que supervisará Marc Armengol como nuevo consejero delegado.

El viernes, Sabadell anunció que había recibido la autorización del Banco Central Europeo para una nueva recompra de acciones por valor de 800 millones de euros, que forma parte del plan del banco de distribuir 6.450 millones de euros entre los accionistas en el periodo 2025-2027.

(US$1 = 0,8482 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Emma Pinedo; edición en español de Paula Villalba)