Sabadell reparte 370 millones de euros este lunes entre sus accionistas

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - Banco Sabadell reparte este lunes su segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,07 euros por acción, lo que en total supone un reparto de 370 millones de euros. Este pago se suma al que ya realizó el banco el pasado 29 de agosto, también de 0,07 euros. En conjunto, suman un pago de 740 millones de euros que representan el 46% de los beneficios registrados hasta septiembre. La entidad todavía tiene que repartir otro dividendo más a cuenta de los resultados del ejercicio, siguiendo su política de remuneración al accionista que aprobó en la última junta de accionistas, un momento marcado por la fallida OPA de BBVA. Este tercer dividendo se distribuirá entre marzo y abril de 2026. El actual plan de remuneración al accionista para el periodo 2025-2027 contempla un reparto total de 6.300 millones de euros. Esta cifra, que se distribuirá mediante dividendos en efectivo y recompra de acciones, incluye la distribución del 60% de los beneficios logrados en el periodo, el reparto de todo el capital que exceda del 13% y un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros por la venta de TSB. Solo para el ejercicio de 2025, el banco planea repartir 1.300 millones de euros mediante dividendos en efectivo y recompra de acciones. Para los dos siguientes ejercicios, 2026 y 2027, Sabadell estima que remunerará a sus accionistas con al menos 2.500 millones de euros.