Sabadell solicita a la CNMV que adopte un criterio público en la oferta de BBVA
LA NACION
7 oct (Reuters) - Banco Sabadell:
* HA SOLICITADO A LA CNMV QUE ADOPTE, DE MANERA PREVENTIVA, UN CRITERIO PÚBLICO QUE DEBAN CUMPLIR AQUELLOS ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD QUE QUIERAN HACER PÚBLICAS SUS INTENCIONES SOBRE LA OPA DE BBVA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR POSIBLES MANIPULACIONES DEL MERCADO
* HA PEDIDO QUE SE EXIJA A TODOS ESTOS INVERSORES QUE DETALLEN CUÁL ES SU PARTICIPACIÓN TOTAL EN ACCIONES DE LA ENTIDAD, QUE ASEGUREN QUE VENDERÁN EL 100% DE SU POSICIÓN Y QUE COMUNIQUEN CUALQUIER INTERÉS ADICIONAL EXISTENTE
* HA SOLICITADO A LA CNMV QUE INCLUYA EN SU CRITERIO PÚBLICO UNA REVISIÓN DE LAS ACEPTACIONES DE AQUELLOS INVERSORES QUE COMUNIQUEN PÚBLICAMENTE SU INTENCIÓN DE ACEPTAR LA OPA
