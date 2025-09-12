LA NACION

Sabadell ve "importantes incertidumbres" en opción de BBVA de rebajar el umbral de aceptación

12 sep (Reuters) - Banco de Sabadell

SI BBVA renunciara a esta condición, sería necesaria una segunda oferta pública de adquisición obligatoria

ESTA potencial segunda oferta sería necesariamente en efectivo, podría ser potencialmente a un precio más alto que el actual

ESTA potencial segunda oferta no estaría disponible para los accionistas de Sabadell que acudieron a la oferta actual

LA oferta hostil de BBVA no genera valor para el accionista, dado el calendario de sinergias y las importantes sinergias negativas

