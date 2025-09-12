Sabadell ve "importantes incertidumbres" en opción de BBVA de rebajar el umbral de aceptación
12 sep (Reuters) - Banco de Sabadell
LA OPCIÓN DE BBVA DE RENUNCIAR A LA CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN MÍNIMA DEL 50% AL 30% PLANTEA "IMPORTANTES INCERTIDUMBRES"
SI BBVA renunciara a esta condición, sería necesaria una segunda oferta pública de adquisición obligatoria
ESTA potencial segunda oferta sería necesariamente en efectivo, podría ser potencialmente a un precio más alto que el actual
ESTA potencial segunda oferta no estaría disponible para los accionistas de Sabadell que acudieron a la oferta actual
LA oferta hostil de BBVA no genera valor para el accionista, dado el calendario de sinergias y las importantes sinergias negativas
