Sabalenka acaba la temporada como N.1 del tenis femenino

La bielorrusa Aryna Sabalenka acaba la temporada como la número 1 mundial por segundo año consecutivo, según la clasificación WTA publicada este lunes, al día siguiente del Masters femenino.

Pese a que la jugadora de 27 años perdió la final del torneo de maestras ante la kazaja Elena Rybakina, ha sido la que más victorias ha logrado (63) y ha roto el récord de ingresos por premios en una sola temporada en el circuito femenino (US$15.008.519).

Sabalenka logró en 2025 cuatro títulos, incluido un Grand Slam (US Open), además de jugar la final en otros dos grandes (Abierto de Australia y Roland-Garros).

Prueba de su superioridad, acaba el año con 2.475 puntos de ventaja sobre la N.2, la polaca Iga Swiatek.

Rybakina, por su parte, acaba el año en gran forma tras una mala racha de resultados que le llevó a caer al puesto 13 del ranking en julio y cerró la temporada con su segundo mayor éxito tras el título en Wimbledon en 2022.

La jugadora kazaja acaba el año en la 5ª plaza del ranking, a dos puestos de su mejor clasificación (3ª en 2023).

. Clasificación WTA a 10 de noviembre de 2025:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 10.870 puntos

2. Iga Swiatek (POL) 8.395

3. Coco Gauff (USA) 6.763

4. Amanda Anisimova (USA) 6.287

5. Elena Rybakina (KAZ) 5.850 (+1)

6. Jessica Pegula (USA) 5.583 (-1)

7. Madison Keys (USA) 4.335

8. Jasmine Paolini (ITA) 4.325

9. Mirra Andreeva (RUS) 4.319

10. Ekaterina Alexandrova (RUS) 3.375

11. Belinda Bencic (SUI) 3.168

12. Clara Tauson (DEN) 2.770

13. Linda Noskova (CZE) 2.641

14. Elina Svitolina (UKR) 2.595

15. Emma Navarro (USA) 2.515

16. Naomi Osaka (JPN) 2.487

17. Liudmila Samsonova (RUS) 2.209

18. Victoria Mboko (CAN) 2.157

19. Karolina Muchova (CZE) 1.996

20. Elise Mertens (BEL) 1.969

...

25. Paula Badosa (ESP) 1.676

42. Jéssica Bouzas (ESP) 1.262

48. Emiliana Arango (CL) 1.176

54. Cristina Bucas (ESP) 1.098

58. Beatriz Haddad Maia (BRA) 1.052

66. Solana Sierra (ARG) 988 (+1)

70. Renata Zarazúa (MEX) 944 (+12)

82. Camila Osorio (COL) 860 (-2)

ig/mcd/dbh