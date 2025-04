Sabalenka accede a su cuarta final de Stuttgart y se jugará el título con Ostapenko

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del ranking WTA, logró este domingo el pase a su cuarta final del torneo WTA 500 de Stuttgart, que buscará llevarse por vez primera el lunes contra la letona Jelena Ostapenko.

Sabalenka sufrió en su semifinal contra la italiana Jasmine Paolini (N.6), ya que pese a su victoria en dos sets 7-5, 6-4, concedió su servicio hasta en cuatro ocasiones, tres de ellas en el primer set.

Luego de anotarse la primera manga (7-5), la bielorrusa perdió de entrada su servicio, antes de empatar de nuevo, apretar su juego e imponerse en su primera bola de partido con un 'ace', tras 1 hora y 34 minutos.

"Me ha obligado a pelear cada punto, siempre hay una gran batalla contra ella. He tenido que trabajar para obtener la victoria. No sé qué es lo que ha marcado la diferencia al final, he intentado mantenerme agresiva", comentó Sabalenka tras el partido.

En su quinta participación en Stuttgart, que contaba con seis de las mejores siete tenistas del momento, Sabalenka disputará el lunes su cuarta final.

"Esperemos que esta sea la buena", sonrió después de su victoria en semifinales.

La bielorrusa cayó en la final de 2021 contra la australiana Ashleigh Barty y contra la polaca Iga Swiatek en 2022 y 2023. En 2024 cayó eliminada en cuartos y este año deberá desconfiar de Ostapenko, que dominó en la otra semifinal a Ekaterina Alexandrova en dos sets, 6-4, 6-4.

La letona tan solo necesitó una hora y veintinueve minutos para superar a Alexandrova, concediendo un único 'break' en todo el partido.

Ostapenko peleará el lunes por el noveno título de su carrera. El último lo levantó en Linz (Austria) en febrero de 2024, venciendo también entonces a Alexandrova en dos sets (6-2, 6-3). Esta temporada, la letona perdió la final del WTA 1000 de Doha contra la estadounidense Amanda Anisimova a mediados de febrero.

-- Torneo WTA 500 de Stuttgart

- Individual femenino - Semifinales:

Jelena Ostapenko (LAT) derrotó a Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 6-4

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Jasmine Paolini (ITA/N.5) 7-5, 6-4

