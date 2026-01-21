Sabalenka avanza a la tercera ronda del Abierto de Australia

La bielorrusa Aryna Sabalenka, primera preclasificada, avanzó el miércoles a la tercera ronda del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam de 2026, al vencer a la china Bai Zhuoxuan por 6-3 y 6-1.

Sabalenka, número uno del mundo, no tuvo problema alguno para ganar su partido en 72 minutos de duración ante la jugadora china que venía de la qualy.

En tercera ronda en Melbourne, Sabalenka espera por la ganadora del partido que jugaban este miércoles la británica Emma Raducanu y la austríaca de origen ruso Anastasia Potapova.

Sabalenka, de 27 años, es la gran favorita para ganar el Abierto de Australia, torneo que ya se adjudicó en 2023 y 2024 y perdió la final el año pasado contra la estadounidense Madison Keys.