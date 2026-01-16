Sabalenka buscará su tercer Abierto de Australia tras experimentar en varios partidos de exhibición

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 16 ene (Reuters) - La número uno del tenis femenino mundial, Aryna Sabalenka, buscará su tercer ⁠título del Abierto de Australia ⁠tras una pretemporada inusual que incluyó varios partidos de exhibición, algo que, según dijo el viernes, espera que le haya dado la ⁠plataforma ‌ideal ​para experimentar y refinar su juego.

Mientras que la mayoría de los jugadores optaron ​por relajarse después de una agotadora campaña de 11 meses, la bielorrusa jugó ‌partidos de exhibición en Atlanta y Nueva ‌York el mes pasado, antes de ​enfrentarse a Nick Kyrgios en una polémica "Batalla de los Sexos" en Dubái. Sabalenka comenzó la temporada 2026 proclamándose campeona de Brisbane, combinando su potencia bruta con un juego de saque y volea y toques hábiles que, en su opinión, la mantendrán en una buena posición de cara al torneo de Melbourne Park, que comienza el domingo.

"Tuve una gran temporada baja, así que ⁠estaba muy recuperada y preparada", comentó a los medios. "Jugué partidos de exhibición adicionales, pero creo que todos ​tuvieron sentido (...) buenos partidos para probar un par de cosas en las que estuve trabajando durante la pretemporada".

"Me sentí agotada después de Atlanta y Nueva York, pero tuve uno o dos días libres, así que me recuperé. Tuve una gran preparación. Luego hubo un partido de alta intensidad contra Nick, que también formó parte ⁠de mi preparación", señaló. "Al final de la pretemporada, me siento fuerte y preparada". Sabalenka, ​de 27 años, no pudo conquistar su tercera corona consecutiva en Melbourne Park el año pasado, al perder en la final ante Madison Keys. Entre las que se interponen en su camino ‍hacia su quinto "major" está Iga Swiatek, que intentará completar el Grand Slam de su carrera y recuperar el número uno mundial.

"En realidad, no se trata sólo de Iga y de mí", dijo Sabalenka. "Se trata de Coco Gauff, Elena Rybakina, Jessica Pegula. No quiero olvidarme de nadie ahora ​mismo".

"Pero es una locura pensar que sólo jugamos una vez el año pasado. Este año todavía no hemos jugado. Espero que juguemos más a menudo esta temporada. Hay muchas grandes jugadoras con las ‍que tengo una gran rivalidad", agregó.

