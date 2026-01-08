Sabalenka critica calendario 'loco' y planea saltarse torneos para evitar agotamiento

BRISBANE, Australia (AP) — Aryna Sabalenka calificó el calendario del tenis como "una locura" y dijo que arriesgará multas para saltarse torneos y así evitar lesiones o agotamiento.

A pesar de todas esas preocupaciones, la número uno del tenis femenino está feliz de tener tanta competencia como sea posible antes del primer Grand Slam de la temporada en Australia.

Sabalenka venció el jueves 6-3, 6-3 a Sorana Cirstea para avanzar a los cuartos de final del Brisbane International, donde se enfrentará a Madison Keys, quinta cabeza de serie, casi un año después de perder contra ella en la final del Abierto de Australia.

Keys, con la pierna izquierda fuertemente vendada, remontó un set y un quiebre para vencer a Diana Shnaider, duodécima cabeza de serie, por 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (4) el jueves.

"Siempre es bueno comenzar el año con un poco de drama", dijo Keys en una entrevista posterior al partido después de tres horas en la cancha. "Me alegra que hayamos superado eso".

Keys solo tuvo dos partidos después de ser eliminada en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, por lo que busca mucho rodaje en la cancha antes de defender su título en el Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero. Su consagración se produjo a expensas del intento de Sabalenka de lograr un triplete en el Abierto de Australia.

Keys tuvo más tiempo en la cancha en Brisbane del que esperaba, con tres desempates, una pausa para que le vendaran su pierna izquierda superior después del segundo desempate, y un tercer set que duró 69 minutos.

La estadounidense desperdició dos puntos de partido en el décimo juego del tercer set, pero se aseguró de ganar en el desempate decisivo. Continuó su racha triunfadora en Australia que incluye títulos en Adelaida y en Melbourne Park en 2025.

"Siempre es un poco estresante volver", dijo Keys. "Han pasado (solo) como cuatro semanas desde que jugamos por última vez, pero siempre es como volver a mojarse los pies y tratar de encontrar un buen nivel. Poder ganar partidos en la Semana uno siempre es muy importante".

Sabalenka comenzó 2025 con una victoria en Brisbane y lo terminó con un segundo lugar en las Finales de la WTA en noviembre. Jugó 16 torneos con un récord de 63-12 y cerró el año en la Batalla de los Sexos contra Nick Kyrgios.

Temporada larga

Después de vencer a Cirstea, se le preguntó a Sabalenka si, como la número uno, podría intentar modificar su calendario como lo hizo Serena Williams en ocasiones.

"Bueno, la temporada es definitivamente una locura, y eso no es bueno para todos nosotros, como ves, hay tantos jugadores lesionados", dijo Sabalenka.

“Lo que hizo Serena, las reglas eran diferentes. Ahora, como la temporada pasada, al final de la temporada, porque no jugué suficientes eventos de nivel 500, nos multan con puntos”, añadió.

Sabalenka dijo que las "reglas son bastante complicadas" con eventos obligatorios, pero aún planeaba saltarse algunos eventos "para proteger mi cuerpo".

"Aunque los resultados fueron realmente consistentes, en algunos de los torneos he estado jugando completamente enferma o realmente agotada por jugar en exceso. Así que esta temporada intentaremos manejarlo un poco mejor".

Preparativos importantes

A pesar de criticar la duración de la temporada, Sabalenka dijo que el competitivo cuadro en Brisbane lo convierte en el calentamiento ideal para el Abierto de Australia.

"Al tener (tantos) jugadores de alto nivel en el cuadro, definitivamente ayuda a prepararse mejor para el Abierto de Australia", dijo Sabalenka. "Es importante tener partidos de calidad para prepararse mentalmente para las luchas, para las batallas.

“Me gusta desafiarme a mí misma. Me gusta tener batallas exigentes, especialmente de cara al Grand Slam”, añadió.

Considera que el partido de cuartos de final contra Keys es más una oportunidad para mejorar su juego que una oportunidad de venganza por la final del Abierto de Australia del año pasado.

"Va a ser, como siempre, una gran batalla, un tenis realmente agresivo", dijo. "Estoy emocionada de enfrentarla".

La ganadora avanzará a una semifinal contra Elena Rybakina, tercera cabeza de serie, quien venció a Paula Badosa (15) por 6-3, 6-2, o Karolina Muchova (11), triunfante 6-4, 7-5 ante Ekaterina Alexandrova (7).

