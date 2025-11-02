Sabalenka cumple en su entrada en liza en Masters WTA ante Paolini

La número uno del mundo Aryna Sabalenka inició de la mejor manera su participación en el Masters WTA al vencer este domingo en Riad a la italiana Jasmine Paolini (N.8 del mundo) por 6-3, 6-1.

La bielorrusa de 27 años, que persigue un primer título en esta cita tradicional de final de temporada entre las ocho mejores raquetas del mundo, logró su tercera victoria de la temporada ante la italiana.

"Estoy contenta de haber permanecido concentrada todo el partido, aunque perdí mi servicio en una ocasión, conservé el control del partido", se congratuló Sabalenka.

La bielorrusa se pone al frente del grupo "Steffi Graf" antes del choque entre Coco Gauff (3ª) y Jessica Pegula (5ª) este domingo.

bdu/gk/iga/ag