Sabalenka elimina a Jovic y jugará semifinal en Australia contra Svitolina, que aplastó a Gauff

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, Australia. 27 ene (Reuters) - Aryna Sabalenka se impuso a la estadounidense de 18 años Iva Jovic por un contundente 6-3 y 6-0 en los cuartos de final disputados el martes en un sofocante Melbourne Park y sigue en camino de lograr su tercer título del Abierto de Australia en cuatro años

"Estas adolescentes me han puesto a prueba en las dos últimas rondas", dijo Sabalenka, que derrotó a la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, en el cotejo anterior. "No mires la puntuación, no ha sido nada fácil. Ella jugó un tenis increíble, me empujó a dar un paso más en mi nivel. Fue una dura batalla"

La número uno del mundo, campeona en 2023 y 2024 y subcampeona el año pasado, tuvo un comienzo fulgurante, con una ventaja de 3-0 en el primer juego y haciendo trabajar a Jovic para mantener su saque en el cuarto juego y afianzarse en el set

La adolescente, que participaba por primera vez en cuartos de un Grand Slam, utilizó su velocidad en la pista para frustrar a su oponente más experimentada, aunque Sabalenka acabó por cerrar el primer set en poco menos de una hora

La europea fue incluso más dominante en el segundo set, con un golpe ganador cruzado que superó a Jovic para romper el servicio en el primer juego

"En el segundo set sentí que tenía que intervenir y presionarla aún más, porque veo que es joven y tiene hambre", dijo Sabalenka. "Durante el partido me di cuenta de que, fuera cual fuera el resultado, ella iba a seguir ahí, intentando encontrar su camino"

Así, la cuatro veces campeona de majors se hizo con el control del partido y logró otro par de puntos de ruptura que la situaron en semifinales

Jovic dijo que el resultado no marcará ni romperá su carrera y que era un sueño llegar a cuartos de final

"Cuando juegas contra jugadoras como Aryna, que obviamente son muy potentes y golpean una gran bola y no te dejan meterte realmente en el partido desde el principio, tienes que aceptarlo y ajustarte a ese ritmo de puntos", dijo a la prensa. "En realidad, no puedes elegir cómo se va a jugar. Tienes que aceptar que va a ser rápido y corto. Entonces tienes que adaptarte a ese extremo"

Sabalenka buscará un puesto en la final del sábado ante la ucraniana Elina Svitolina, que derrotó por 6-1 y 6-2 a la tercera cabeza de serie, Coco Gauff, que sufrió una pesadilla con su saque durante todo el partido

Svitolina, de 31 años y duodécima preclasificada, se metió en semifinales por primera vez en su carrera en Melbourne Park, después de disputar los cuartos en tres ocasiones, y mantiene vivas las esperanzas de conquistar su primer gran título

También volverá al Top 10 mundial cuando se publique la clasificación actualizada el lunes, una recompensa a su constancia tras dar a luz a su hija con el también tenista Gael Monfils a finales de 2022

"Estoy muy contenta con el torneo hasta ahora, siempre fue mi sueño volver después de la baja por maternidad. Mi sueño era volver a estar entre las 10 mejores", afirmó

"Desafortunadamente no sucedió el año pasado, paré después de septiembre y luego cuando estábamos entrenando y durante la pretemporada le dije a mi entrenador 'quiero volver a estar entre las 10 mejores', así que ese era mi objetivo para este año", agregó

Gauff cometió cinco dobles faltas y sufrió cuatro roturas de servicio, lo que permitió a la agresiva Svitolina sacar ventaja y hacerse con el primer set en un abrir y cerrar de ojos

Desesperada por detener su caída, la estadounidense envió un montón de raquetas para ser encordadas en condiciones más frescas bajo el techo de la Rod Laver Arena, después de que los organizadores invocaron su política de calor extremo en una tarde abrasadora. Svitolina se adelantó por 3-0 en la segunda manga, antes de que Gauff lograra ponerse por delante con un par de juegos con su saque, pero no hubo nada que detuviera a la ucraniana

"Significa mucho para mí", comentó. "Intentaré esforzarme y motivarme para seguir adelante. Ha sido un buen viaje"

Fue un día para olvidar para la frustrada Gauff, ya que más tarde aparecieron imágenes de la estadounidense destrozando una raqueta en algún lugar dentro del recinto, en lo que habría pensado que era un momento privado

(Reporte de Michael Church; reporte adicional de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)