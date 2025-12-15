Sabalenka es nombrada Jugadora del Año de la WTA por segunda temporada consecutiva

15 dic (Reuters) - La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, fue nombrada Jugadora del Año de la WTA por segunda temporada consecutiva tras pasar todo el año en lo más alto de la clasificación, anunció el lunes el organismo rector del tenis femenino.

Sabalenka culminó una campaña dominante en 2025 reteniendo su título del Abierto de Estados Unidos, liderando el circuito en victorias y títulos, y alcanzando nueve finales. Fue subcampeona del Abierto de Australia y de Roland Garros, y alcanzó las semifinales de Wimbledon.

La bielorrusa ganó cuatro trofeos en total y registró 63 victorias a lo largo de la temporada.

Sabalenka conservó el número uno de la clasificación por segundo año consecutivo y estableció un récord de premios en una sola temporada, con US$15.008.519, informó la WTA.

Amanda Anisimova fue elegida como la tenista que más evolucionó, tras haber sido nominada también a Jugadora del Año.

La estadounidense alcanzó cinco finales, ganando los primeros títulos WTA 1000 de su carrera en Doha y Pekín, y llegó a sus primeras definiciones del Grand Slam en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

Anisimova entró en el "Top 10" en julio y se clasificó para el WTA Finals, el torneo pone fin a la temporada, por primera vez en su carrera, terminando el año cuarta del mundo.

Katerina Siniakova y Taylor Townsend fueron elegidas mejor pareja de dobles del año tras conquistar su segundo título de Grand Slam en el Abierto de Australia y alcanzar la final en Flushing Meadows.

La ex campeona olímpica Belinda Bencic recibió el premio al Regreso del Año tras convertirse en madre en abril de 2024 y lograr una sólida racha de resultados, destacada por su victoria sobre la número cinco del mundo Elena Rybakina para ganar el Abierto de Abu Dabi.

Por su parte, la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, fue nombrada Jugadora Revelación de la Temporada tras alcanzar la mejor clasificación mundial de su carrera (18), coronada por su primer título WTA 1000 en Montreal. (Reporte de Janina Nuno Ríos en Ciudad de México, editado por Javier Leira)