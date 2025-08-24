Sabalenka inicia la defensa del título en el Abierto de EEUU con victoria en sets corridos

Por Janina Nuno Rios y Amy Tennery

NUEVA YORK, 24 ago (Reuters) - La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, comenzó la defensa de su título en el Abierto de Estados Unidos con una victoria por 7-5 y 6-1 sobre la suiza Rebeka Masarova en la primera ronda del domingo.

La tres veces ganadora de torneos del Grand Slam se sobrepuso a un comienzo titubeante y a la dificultad de encontrar su ritmo, superando un tenso primer set antes de conquistar con solvencia el segundo, alimentando al ruidoso público de la pista Arthur Ashe.

"Cuando gané el primer set y me aclamaron, se me puso la piel de gallina", dijo Sabalenka en su entrevista en la pista. "Su apoyo significa mucho para mí, gracias por venir. Ha sido un ambiente increíble".

Sabalenka se vio sometida a una dura prueba en el primer partido, en el que cedió el saque tras dos errores consecutivos de derecha antes de recuperar el break tras una doble falta de Masarova. Pese a conseguir sólo el 50% de sus primeros servicios, cerró el set con un golpe ganador en la red.

Después de mostrar destellos de frustración, la primera cabeza de serie cambió rápidamente las tornas en el segundo set, adelantándose en el marcador cuando la helvética sufrió tres dobles faltas para ceder un tempranero break.

Sabalenka rompió de nuevo de la misma manera, y luego se consolidó con un ace de segundo servicio. Aunque la suiza logró finalmente mantener el saque, el daño ya estaba hecho y la bielorrusa se adjudicó su octavo triunfo consecutivo en Flushing Meadows y se medirá el miércoles a la rusa Polina Kudermetova.

Por su parte, la ex campeona Emma Raducanu dio un paso para exorcizar sus recientes demonios en el Abierto de Estados Unidos, consiguiendo su primera victoria en el torneo desde que levantó el trofeo en 2021, al vencer a la japonesa Ena Shibahara por 6-1 y 6-2 en la primera ronda el domingo.

La británica no pudo superar la primera ronda en sus dos últimas participaciones después de ganarlo viniendo desde la clasificación hace cuatro años, pero esta vez cambió el guión con una actuación casi impecable ante Shibahara.

A continuación se enfrentará a la indonesia Janice Tjen, que se impuso a Veronika Kudermetova (24ª cabeza de serie) por 6-4, 4-6 y 6-4.

"Es mi primera victoria aquí desde 2021, así que es muy especial", dijo Raducanu, que a principios de mes se puso a las órdenes de su nuevo entrenador, Francisco Roig.

“La primera ronda siempre es difícil, sobre todo en un Slam”.

En el primer set, Raducanu sólo cometió cuatro errores no forzados y ganó los cinco primeros juegos, mientras que la japonesa no se hizo ningún favor con un par de dobles faltas.

La británica tuvo otro buen comienzo en el segundo set, ganando los cuatro primeros juegos y salvando el único punto de ruptura que se le presentó en el sexto juego, antes de forzar a su rival a cometer un error en el punto de partido desde la línea de fondo.

Raducanu ha subido su nivel este año, alcanzando las semifinales del Abierto de Washington el mes pasado y llevando a Sabalenka a tres sets en la tercera ronda de Cincinnati.

“Veo los progresos que estoy haciendo en la pista de entrenamiento”, declaró. “Siento que tiene que llegar a algún sitio”.

(Editado en español por Carlos Serrano)