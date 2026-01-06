Sabalenka inicia su temporada en tromba en Brisbane

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, inició su temporada 2026 con una victoria este martes 6-0, 6-1 en 48 minutos ante la española Cristina Bucsa (50ª) en la segunda ronda del torneo de Brisbane, preparatorio para el Abierto de Australia.

La bielorrusa aseguró que si pudo mostrar un nivel tan elevado fue gracias al publicitado partido de exhibición, La Batalla de los Sexos, que perdió ante el australiano Nick Kyrgios el 28 de diciembre en Dubái.

"Cuando se juega contra un chico la intensidad es completamente diferente. Especialmente cuando se trata de Nick (Kyrgios), que hace dejadas en un golpe de cada dos y que te hace correr mucho. Por eso estaba muy en forma hoy", comentó.

En la siguiente ronda, la ganadora del Abierto de Australia 2023 se enfrentará a la rumana Sorana Cirstea (41ª).

El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, se celebrará del 18 de enero al 1 de febrero.

- Resultados del martes en el torneo WTA 500 de Brisbane:

. Individual femenino - 2a ronda:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Cristina Bucsa (ESP) 6-0, 6-1

Sorana Cirstea (RUM) a Jelena Ostapenko (LAT/N.14) 6-2, 7-6 (7/5)

Diana Shnaider (RUS/N.12) a Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-3

Madison Keys (USA/N.5) a McCartney Kessler (USA) 6-4, 6-3

Elena Rybakina (KAZ/N.3) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 7-5

Karolína Muchová (CZE/N.11) a Ajla Tomljanovic (AUS) 4-6, 6-1, 7-6 (7/5)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.7) a Sofia Kenin (USA) 7-6 (7/2), 6-3

Paula Badosa (ESP/N.15) a Marie Bouzková (CZE) 6-7 (4/7), 6-4, 6-2