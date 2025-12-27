Sabalenka-Kyrgios, entre el espectáculo y la "Batalla de los Sexos"

La número 1 mundial Aryna Sabalenka y el excéntrico jugador australiano Nick Kyrgios tienen una cita el domingo en Dubái en un partido de tenis de exhibición que los promotores han bautizado como "Batalla de los Sexos".

A pesar de ese título, el duelo tiene poco que ver con la victoria de Billie Jean King sobre Bobby Riggs en 1973.

"No es lo mismo", declaró 'BJK' en una entrevista con la BBC, difusor del partido.

En 1973, "yo tenía que ganarle (a Riggs) en nombre del cambio social, tenía muchas razones por las que ganar", añade la exnúmero 1 del mundo. El circuito femenino, que daba entonces sus primeros pasos, buscaba afirmar su legitimidad, con unas dotaciones económicas a las jugadoras mucho inferiores que las de los jugadores.

"Fue un partido muy politizado (...) No es el caso" del enfrentamiento entre Kyrgios y Sabalenka, insistió la estadounidense, que batió a Riggs 6-4, 6-3, 6-3 en Houston ante 30.000 espectadores y decenas de millones de telespectadores.

- "Dar show" -

El domingo, contra el australiano, el objetivo será "divertirme y poner a ese tipo en una posición incómoda", resumió a principios de diciembre Sabalenka, que solo en 2025 ha amasado más de 15 millones de dólares en ganancias de torneos, según la web de la WTA.

"Imagino que para nosotros dos, el objetivo es el de hacer crecer este deporte", valoró Kyrgios ante los micrófonos del presentador británico Piers Morgan, que recibió a ambos protagonistas en su programa el 9 de diciembre.

"Lo primero que quiero es que la gente vea el tenis", añadió, decidido a "dar show" mientras se "divierte un poco".

Finalista en Wimbledon en 2022 y exnúmero 13 del mundo, Kyrgios ha retrocedido drásticamente en el ranking desde entonces, frenado por las múltiples lesiones.

Actualmente ocupa el puesto 672 del ranking ATP y solo ha disputado seis partidos oficiales a lo largo de las últimas tres temporadas.

"Es un desafío para cada uno de los dos: Nick lleva tiempo sin jugar, así que es un buen inicio para él. Y para mí, me preparo a enfrentarme a un jugador con un gran servicio, el tipo puede volverte loco" tanto por sus arrebatos como por sus momentos de brillantez tenística, adelantó Sabalenka, cuatro veces vencedora de un torneo Grand Slam.

- Muguruza: "Un júnior me hubiera ganado" -

"¿Que puede obtener el tenis femenino de este partido?", se preguntó por su parte preocupada la extenista australiana Rennae Stubbs, especialista en dobles, uniéndose a otras dudas aparecidas en medios británicos y australianos sobre lo adecuado o no de celebrar ese evento.

"Salvo que él (Kyrgios) esté gravemente lesionado e incapaz de correr, ganará el partido muy fácilmente", lamentó la exnúmero 1 mundial en dobles, que ganó hasta cuatro torneos de Grand Slam con diferentes parejas a principios de los años 2000.

"La única razón por la que ese partido se celebrará es porque Evolve (agencia que gestiona los intereses de Kyrgios y Sabalenka) ha decidido ganar un poco de dinero", lanzó Stubbs en su podcast.

Para equilibrar el duelo, este se decidirá a dos sets ganados y se han adecuado las reglas.

Los dos jugadores dispondrán de un único servicio, y la mitad de pista de Sabalenka tendrá una superficie un 9% inferior a la mitad de Kyrgios.

"Si jugásemos en una pista entera, con las reglas habituales, sería verdaderamente difícil medirme a hombres", declaró Sabalenka.

"Pero en estas condiciones tengo la sensación de tener quizás más opciones de plantar cara", añadió la número 1 del tenis femenino.

El debate sobre la diferencia real del tenis masculino y el femenino está claro para la exjugadora española Garbiñe Muguruza.

"Incluso en mi mejor momento, en mi número 1, creo que un júnior me hubiera ganado", dijo recientemente en una entrevista con la radio Cadena Cope.

"Creo que un jugador que esté en el número 1.000, o incluso sin ránking, puede ser mucho mejor que una jugadora del Top 10" de la WTA, estimó.