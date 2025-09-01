Sabalenka no tiene piedad de la española Bucsa en octavos del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka arrolló el domingo a la española Cristina Bucsa y accedió a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos sin dejarse un set en el camino.

La número uno mundial se deshizo de Bucsa (35) por 6-1 y 6-4 en apenas 73 minutos de juego.

La española, en su primera experiencia en unos octavos de Grand Slam con 27 años, se vio sobrepasada por la potencia y agresividad del tenis de Sabalenka.

La vigente campeona no le permitió una sola oportunidad de quiebre y la bombardeó con 26 golpes ganadores, por nueve de la española.

"Estoy contenta con la victoria, creo que cada partido estoy jugando mejor", se felicitó la bielorrusa, que rechazó tener en mente su condición de defensora del título.

"No juego para no perder, juego para ganar", remarcó. "No importa lo del año pasado, fue un gran logro pero quiero hacerlo muchas más veces".

En su quinta presencia seguida en cuartos, Sabalenka enfrentará a la ganadora del último duelo nocturno entre dos antiguas campeonas de Wimbledon, la kazaja Elena Rybakina y la checa Marketa Vondrousova.

gbv/cl