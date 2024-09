Sabalenka pasa a semifinales en eeuu con solvencia y fritz y tiafoe se citan para un duelo atractivo

Por Karl Plume y Amy Tennery

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - Aryna Sabalenka pasó de manera contundente a su cuarta semifinal consecutiva del Abierto de Estados Unidos, mientras que Taylor Fritz y Frances Tiafoe se enfrentarán en una semifinal estadounidense que hará las delicias de los aficionados en el estadio Arthur Ashe. Sabalenka, segunda cabeza de serie, solo necesitó una hora y 13 minutos para deshacerse de la campeona olímpica china Zheng Qinwen por 6-1 y 6-2 y concertar un encuentro con la estadounidense Emma Navarro, antes de prometer en broma a los aficionados bebidas gratis por su apoyo en ese partido. La bielorrusa solo ha perdido cuatro juegos de servicio en lo que va de torneo y se perfila como la gran favorita para añadir otro gran título a sus dos trofeos del Abierto de Australia, después de perder la final de Flushing Meadows ante Coco Gauff hace un año. "Si llegas a estar entre las cinco mejores, todo el mundo te considera favorita", dijo Sabalenka.

"Pero como siempre digo, no se trata de ser la favorita, sino de lo dispuesta que estés a luchar por ello. Se trata de los momentos difíciles de los partidos, cuando no te sientes en tu mejor momento y tienes que superarlo." "Pero estoy muy contenta de que me consideren favorita y daré lo mejor de mí para alzar este hermoso trofeo."

En el cuadro masculino, Fritz, duodécimo cabeza de serie, negó al número cuatro del mundo, Alexander Zverev, otra oportunidad de lograr su primer gran título con una victoria por 7-6(2) 3-6 6-4 7-6(3) dos meses después de despachar al alemán en la cuarta ronda de Wimbledon.

"En los dos últimos años he tenido muchas oportunidades de alcanzar los cuartos de final, pero hoy me he sentido diferente", dijo Fritz. "Realmente sentí que era mi momento de dar un paso más."

Fritz se llevó un ajustado primer set en el "tie-break" después de que los dos imponentes jugadores asombraran a los aficionados con una mezcla de potentes golpes desde la línea de fondo, dejadas y bolas ganadoras en la red. Zverev remontó para igualar el partido en la siguiente manga, alentado por uno de los mejores golpes del torneo, un revés curvado desde fuera que sobrevoló el poste de la red y aterrizó en ambas líneas, pero Fritz recuperó el impulso para alcanzar su primera semifinal de un grande.

"MUY DURA"

Tiafoe alcanzó las semifinales en 2022 y reservó una plaza en otra después de que Grigor Dimitrov se retirara por una lesión en la pierna cuando perdía 6-3 6-7(5) 6-3 4-1.

"No es la forma en la que quería pasar. Pero estoy contento. Otra semifinal aquí. Increíble", dijo Tiafoe, vigésimo cabeza de serie.

Tanto Tiafoe como Fritz aspiran a poner fin a 21 años de espera de los aficionados estadounidenses por un campeón masculino nacional en un Grand Slam, tras el triunfo de Andy Roddick en Nueva York en 2003.

Será la primera semifinal masculina estadounidense en un Grand Slam desde que Andre Agassi venció a Robby Ginepri en el Abierto de Estados Unidos de 2005.

En la sesión inaugural del día, la 13ª cabeza de serie, Navarro, continuó su meteórico ascenso a la elite del tenis con una victoria por 6-2 y 7-5 sobre la española Paula Badosa en una batalla de jugadoras de fondo nacidas en Nueva York.

Navarro, una de las dos estadounidenses que quedan en el torneo, logró un quiebre temprano para ponerse 3-0 arriba en el primer set, y luego rechazó dos puntos de quiebre para ganar de forma convincente.

Navarro, que venció a la defensora del título Gauff en la ronda anterior, sorprendió a una Badosa repentinamente propensa a cometer errores al lograr 24 de los últimos 28 puntos del partido para sellar la victoria en 72 minutos. "Las cosas no pintaban muy bien en el segundo set, pero intenté ser muy dura y aguantar", declaró Navarro.

"Sentí que si podía conseguir algunos puntos más, si podía presionarla, podría remontar y cerrar el partido en dos sets. Estoy contenta de haberlo conseguido."

La compatriota de Navarro, Jessica Pegula, se enfrentará el miércoles a la primera cabeza de serie, Iga Swiatek, en cuartos de final.

(Reporte de Karl Plume y Amy Tennery en Nueva York. Redacción adicional de Shrivathsa Sridhar. Edición de Toby Davis y Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)

