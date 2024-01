La tenista número 2 del ranking WTA Aryna Sabalenka, victoriosa del Abierto de Australia este sábado por segundo año consecutivo, explicó que tenía en mente "no ser el tipo de jugadora que gana uno (Grand Slam) y desaparece después".

PREGUNTA: ¿Qué siente después de su título?

RESPUESTA: "No tengo palabras. No sé cómo describir mis emociones, pero estoy súper, súper feliz y orgullosa de todo lo logrado hasta aquí. Muy contenta del nivel al que he jugado hoy. Ha sido diferente que el año pasado, cuando entré en la pista me sentí menos emotiva, he sentido que tenía el control y que me sentía emocionalmente preparada. Me ha llevado tanto tiempo convertirme en la jugadora que soy ahora en la pista, controlarme a mí misma, comprenderme... el camino ha sido largo. Hablo como si fuera a anunciar mi retirada ¡pero no! ¡Es muy pronto! Todavía tengo cosas por hacer".

P: ¿Hasta qué punto era importante para usted reivindicarse después de su primer título de Grand Slam?

R: "Tenía en mente que no quería ser ese tipo de jugadoras que ganan uno y desaparecen después. Quería demostrar que era capaz de ser regular a este nivel y que era capaz de ganar otro. Y espero ganar más ahora. Era muy importante para mí".

P: ¿Cómo se imagina la continuación de la temporada?

R: "Demostré el año pasado que era capaz de jugar en todas las superficies. Si continuo trabajando como trabajo ahora mismo, si sigo construyendo lo que estamos construyendo, estoy convencida de ser capaz de hacer lo mismo en tierra batida y hierba. Voy a seguir trabajando y espero obtener esta temporada el mismo resultado en tierra batida y en hierba. Todavía hay tantas cosas por conseguir... Me quedan muchos objetivos por alcanzar".

es/fby/dam/pm