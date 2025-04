Sabalenka remonta para vencer a Mertens en Madrid y el campeón defensor Rublev cae ante Bublik

MADRID (AP) — La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se recuperó para derrotar a su excompañera de dobles Elise Mertens en tres sets y avanzar el domingo a los octavos de final del Abierto de Madrid.

El campeón defensor masculino, Andrey Rublev, perdió en tres sets ante Alexander Bublik.

Sabalenka inició mal contra Mertens, clasificada en el puesto 26, pero aceleró el ritmo para cerrar cómodamente el partido en la cancha central de la Caja Mágica.

La bicampeona en Madrid ganó 3-6, 6-2, 6-1 para mantener vivas sus esperanzas de llegar a la final por tercera vez consecutiva. Sabalenka ganó el título en la capital española en 2021 y 2023, y fue subcampeona ante Iga Swiatek el año pasado.

“Creo que es uno de esos días en los que no me sentí en mi mejor forma y me puse muy emocional al comienzo del primer set, lo que me puso en una situación difícil”, expresó Sabalenka. "Estoy realmente feliz de haber podido mostrar un nivel tan alto en el segundo y tercer set, especialmente contra alguien como Elise, si le das cualquier oportunidad, ella estará allí luchando y poniéndote bajo presión, así que estoy muy contenta con la forma en que di la vuelta a este juego."

Fue la novena victoria consecutiva de Sabalenka sobre Mertens, su compañera de dobles con quien ganó el Abierto de Estados Unidos en 2019 y el Abierto de Australia en 2021. Sabalenka había ganado 14 sets consecutivos contra la belga.

“Es una gran jugadora, no importa el marcador entre nosotras, siempre es una gran batalla”, añadió la bielorrusa.

Sabalenka enfrentará a continuación a la ganadora del encuentro entre Rebeka Masarova y Peyton Stearns.

Campeón defensor eliminado

El campeón defensor Rublev fue eliminado tras una derrota por 6-4, 0-6, 6-4 ante Bublik.

Fue la décima victoria sobre un jugador del Top 10 para Bublik, clasificado en el puesto 75, quien llegó a la cuarta ronda en Madrid por cuarta vez.

Rublev no tuvo que disputar la ronda anterior debido a una enfermedad de Gael Monfils.

El octavo clasificado Rublev venció a Felix Auger-Aliassime en la final del año pasado en la capital española.

Bublik enfrentará a continuación a Ben Shelton o al campeón de Miami Jakub Mensik en los octavos de final.

Brandon Nakashima superó a Flavio Cobolli para llegar a la cuarta ronda de un torneo Master 1000 por quinta vez. El estadounidense clasificado en el puesto 32 enfrentará a continuación a Daniil Medvedev o al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.