Sabalenka resiste ante Potapova y avanza a octavos del Abierto de Australia

Aryna Sabalenka, número uno mundial del tenis femenino, debió exigirse al máximo ante la austriaca Anastasia Potapova (55 del ranking WTA) para imponerse 7-6 (7/4) y 7-6 (9/7) este jueves y clasificarse a los octavos de final del Abierto de Australia.

"Jugó increíblemente bien, no pude seguirle el ritmo en ningún momento. No sé qué fue lo que cambió el rumbo del partido... es mágico", comentó la bielorrusa, visiblemente aliviada tras la victoria.

La triple finalista en Melbourne, donde ha conquistado dos de sus cuatro títulos de Grand Slam (2023 y 2024), enfrentará el domingo a la canadiense Victoria Mboko (16) con el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

Ante Potapova, la tenista de 27 años cometió numerosas faltas no forzadas en el primer set (23), lo que permitió que su rival se mantuviera en el partido.

Sabalenka lanzó un grito de alivio al quedarse con la primera manga y luego se adelantó rápidamente 4-0 en el segundo parcial.

Sin embargo, el partido volvió a equilibrarse y Potapova igualó 4-4 aprovechando nuevamente los errores no forzados de su oponente (21 en ese set).

En el tiebreak, la jugadora nacionalizada austriaca dispuso de cuatro bolas para igualar el encuentro a un set por lado, pero no logró concretar ninguna y terminó cediendo en el primer punto de partido de Sabalenka.