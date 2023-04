Sabalenka se cita con la colombiana Osorio en tercera ronda en Madrid

La bielorrusa Aryna Sabalenka se metió este jueves en tercera ronda del WTA 1000 de Madrid tras ganar a la rumana Sorana Cirstea 6-4 y 6-3.

Sabalenka, ganadora del pasado Open de Australia, invirti√≥ 1 hora y 22 minutos para ganar a su rival sobre la tierra de la Caja M√°gica madrile√Īa.

La bielorrusa se medirá en la siguiente ronda a la colombiana Camila Osorio, que este jueves remontó y ganó a la ucraniana Marta Kotyuk, 32ª favorita, por 3-6, 6-4 y 6-3.

Osorio, invitada por el torneo madrile√Īo, hab√≠a vencido en primera ronda a la francesa clara Burel.

La espa√Īola Paula Badosa sufri√≥ para imponerse a la italiana Elisabetta Cocciaretto 6-3, 4-6 y 6-4 este jueves pasando a la tercera ronda, donde se medir√° a la estadounidense Cori Gauff.

Badosa, 26ª cabeza de serie en Madrid, necesitó dos horas y media para quebrar la resistencia de la italiana.

"Estaba muy nerviosa. Llevaba el partido bien pero se me ha complicado y al final he podido jugar mejor y gracias al p√ļblico que me ha ayudado mucho he conseguido sacar el partido adelante", dijo Badosa al terminar el encuentro.

Semifinalista en Adelaida, en lo que ha sido su mejor resultado hasta el momento esta temporada, Badosa se medir√° en la siguiente ronda a la estaodunidense Cori Gauff, vencedora este jueves de la espa√Īola Irene Burillo, procedente de la fase previa.

La estadounidense invirtió 78 minutos en eliminar a Burillo por 6-4 y 6-1 y ocupar una plaza en la siguiente ronda.

La sensaci√≥n del torneo, la joven rusa Mirra Andreeva tambi√©n avanz√≥ a la tercera ronda del WTA 1000 de Madrid al imponerse a la brasile√Īa Beatriz Haddad Maia 7-6 (8/6), 6-3.

Andreeva, que cumplir√° 16 a√Īos el s√°bado, necesit√≥ 2 horas y 11 minutos para superar a la 13¬™ cabeza de serie del torneo madrile√Īo.

La joven rusa, que hab√≠a logrado su primer triunfo profesional en la primera ronda frente a la canadiense Leylah Fern√°ndez, contin√ļa con paso firme en la Caja M√°gica donde se est√° convirtiendo en la gran sensaci√≥n de la competici√≥n.

Haddad Maia, 20ª del mundo, no pudo con el juego alegre de Andreeva, que se medirá en la tercera ronda a la polaca Magda Linette, 17ª favorita, que ganó este jueves a la checa Marketa Vondrousova 7-6 (7/1), 4-6, 6-4.

La joven rusa se ha convertido en una de las principales atracciones del torneo madrile√Īo, donde la alemana Jule Niemeier se impuso este jueves a la checa Petra Kvitova 7-6 (11/9), 6-1.

Niemeier sorprendió a la décima cabeza de serie en 1 hora y 52 minutos para plantarse en la siguiente ronda, donde se medirá a la belga Elise Mertens, que se impuso a la canadiense Rebecca Marino 6-3, 6-1.

- Resultados del WTA 1000 de Madrid, 2ª ronda:

Cori gauff (usa/n.6) derrotó a irene burillo (esp) 6-4, 6-1

Paula Badosa (ESP/N.26) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 4-6, 6-4

Rebeka Masarova (ESP) a Donna Vekic (CRO/N.20) 6-1, 7-6 (7/5)

Maria Sakkari (GRE/N.9) a Arantxa Rus (NED) 6-4, 6-4

Liudmila Samsonova (RUS/N.14) a Maryna Zanevska (BEL) 6-2, 6-3

Jelena Ostapenko (LAT/N.19) a Linda Fruhvirtov√° (CZE) 6-0, 6-3

Irina-Camelia Begu (RUM/N.31) a Karolína Muchová (CZE) 6-4, 7-5

Shelby Rogers (USA/N.33) a Ana Bogdan (RUM) 6-2, 6-2

Caroline Garcia (FRA/N.5) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 6-4

Mayar Sherif (EGY) a Anhelina Kalinina (UKR/N.30) 6-2, 7-6 (7/3)

Elise Mertens (BEL/N.24) a Rebecca Marino (CAN) 6-3, 6-1

Jule Niemeier (GER) a Petra Kvitova (CZE/N.10) 7-6 (11/9), 6-1

Mirra Andreeva (RUS) a Beatriz Haddad Maia (BRA/N.13) 7-6 (8/6), 6-3

Magda Linette (POL/N.17) a Mark√©ta VondrouŇ°ov√° (CZE) 7-6 (7/1), 4-6, 6-4

María Camila Osorio (COL) a Marta Kostyuk (UKR/N.32) 3-6, 6-4, 6-3

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) a Sorana Cirstea (RUM) 6-4, 6-3

./bds/gr/iga/dam/dr

AFP