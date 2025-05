Sabalenka se muestra implacable, el Abierto de Francia rinde un homenaje a Nadal

Por Shrivathsa Sridhar

PARÍS, 25 mayo (Reuters) - La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, lanzó una advertencia a sus rivales en el Abierto de Francia al aplastar a Kamilla Rakhimova en la primera ronda, mientras los aficionados parisinos dedicaron un saludo especial al español Rafa Nadal en el arranque del torneo de tierra batida.

La china Zheng Qinwen se sumó a Sabalenka en la segunda ronda, regresando a la sede de su oro olímpico del año pasado y derrotando a la subcampeona de 2021, Anastasia Pavlyuchenkova, antes de que Lorenzo Musetti superara con facilidad a Yannick Hanfmann bajo el sol de la tarde.

Una vez concluida la sesión diurna en la pista Philippe Chatrier, Roland Garros vibró con la expectación de los aficionados que desafiaron la lluvia matinal y se reunieron para celebrar a Nadal en el escenario de sus 14 triunfos en el Abierto de Francia.

El 22 veces campeón de un Grand Slam recibió una placa permanente con su huella en la misma tierra batida que fue testigo de su grandeza durante dos décadas.

El tenista de 38 años estuvo acompañado por sus amigos y grandes rivales Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray, mientras los "cuatro grandes" se reunían entre los aplausos de los aficionados, entre los que se encontraban los defensores del título Carlos Alcaraz e Iga Swiatek.

Nadal, que rompió a llorar antes de la proyección de un cortometraje sobre sus momentos memorables en el Abierto de Francia, dijo sentir "infinita gratitud" hacia los organizadores de su torneo favorito, así como hacia el pueblo de París.

"Ha sido inolvidable, muchas emociones para un tipo como yo... No me gustan este tipo de cosas porque todavía soy un poco tímido", dijo Nadal.

"No me gusta mucho ser el centro de atención. Ya era suficiente cuando jugaba al tenis ... Sufrí un poco con las emociones, pero disfruté mucho". SABALENKA IMPLACABLE Sabalenka, tres veces campeona de Grand Slam, se aseguró de que todo saliera según lo previsto para la ceremonia, ya que sacó a relucir su gran saque y su derecha ante el escaso público congregado bajo el techo de la pista principal para liquidar a su rival por 6-1 y 6-0 en una hora. Rakhimova no pudo hacer nada cuando Sabalenka, de 27 años, rompió para ponerse 3-0 en el segundo set, tras correr a por una bola que se coló por la red y conseguir un golpe ganador de derecha. La primera cabeza de serie bielorrusa, que aspira a su primer título en el Abierto de Francia, se mostró encantada con su actuación, que amplió a 18 su racha de victorias en la primera ronda de los Grand Slams, antes de rendir homenaje a Nadal en su gran día. "Ha sido una inspiración para mí, el trabajo duro que ha hecho es increíble. Es un buen tipo y trabajó muy duro para lograr todo lo que hizo", dijo Sabalenka. Zheng aplastó más tarde a Pavlyuchenkova por 6-4 y 6-3 para ampliar a siete partidos su racha de victorias en la tierra batida parisina, mientras que la ucraniana Elina Svitolina sólo cedió dos juegos en su triunfo por 6-1 y 6-1 sobre la turca Zeynep Sonmez en la pista Suzanne Lenglen. La dos veces campeona de Wimbledon Petra Kvitova, que consiguió su primera victoria desde su maternidad en el Abierto de Italia este mes, fue una de las primeras víctimas tras su derrota por 3-6, 6-0 y 6-4 ante la suiza Viktorija Golubic. La alemana Eva Lys dio la sorpresa al imponerse a la estadounidense Peyton Stearns (cabeza de serie 28) por 6-0 y 6-3, mientras que la canadiense Victoria Mboko, procedente de la clasificación, debutó en el cuadro principal con una victoria por 6-1 y 7-6(4) sobre la neozelandesa Lulu Sun. La subcampeona del año pasado, Jasmine Paolini, tuvo que emplearse a fondo para superar a la china Yuan Yue y obtener una angustiosa victoria por 6-1, 4-6 y 6-3. Hamad Medjedovic se convirtió en el primer jugador en acceder a la segunda ronda masculina con una victoria por 6-3, 6-3 y 7-6(2) sobre Kamil Majchrzak, y se le unió la esperanza local Giovanni Mpetshi Perricard, que logró 12 aces para derrotar al belga Zizou Bergs por 4-6, 6-3, 7-6(5) y 6-4. Musetti no tuvo problemas para deshacerse de Hanfmann por 7-5, 6-2 y 6-0, pero el estadounidense Tommy Paul, duodécimo cabeza de serie, tuvo que sobreponerse a un comienzo lento y a las interrupciones por lluvia para vencer a Elmer Moller por 6-7(5), 6-2, 6-3 y 6-1. "Fue un partido raro desde el inicio con el viento y la lluvia a ratos, haciendo un poco más de frío", dijo Paul, semifinalista en Roma. "Él salió jugando bien, preparado.

Empecé un poco lento, también un poco nervioso. Después del primer set, sentí que podía soltarme y empezar a jugar mejor".

Frances Tiafoe arrancó con fuerza una campaña en la que busca acabar con la sequía de dos décadas de Grand Slam de los hombres estadounidenses al superar a Roman Safiullin por 6-4, 7-5 y 6-4.