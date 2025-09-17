Sabalenka se retira del Abierto de China por lesión

17 sep (Reuters) - Aryna Sabalenka se retiró del Abierto de China debido a una lesión sufrida durante su campaña para ganar el título en Flushing Meadows, dijeron los organizadores el miércoles.

La bielorrusa, que derrotó a Amanda Anisimova para ganar su segundo título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos y su cuarto torneo del Grand Slam a principios de mes, alcanzó los cuartos de final de la prueba WTA 1000 en Pekín el año pasado.

"Me entristece anunciar mi retirada del Abierto de China de este año tras sufrir una pequeña lesión después del Abierto de Estados Unidos", dijo Sabalenka en un comunicado dado a conocer por los organizadores. "Voy a centrarme en estar sana al 100% para el resto del año".

La estadounidense Coco Gauff es la defensora del título en el Abierto de China, que se disputará en el Centro Nacional de Tenis de Pekín del 24 de septiembre al 5 de octubre. (Reporte de Aadi Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)