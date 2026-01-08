Sabalenka se saltará algunos torneos en 2026 para cuidar su salud

8 ene (Reuters) - La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, dijo que espera saltarse de nuevo algunos ⁠torneos este año en lugar de ⁠poner su salud en riesgo, a pesar de que sabe que es probable que sea sancionada por el WTA Tour por hacerlo.

Las jugadoras ⁠de élite ‌están ​obligadas a competir en los cuatro Grand Slams del año, 10 torneos WTA ​1000 y seis WTA 500, según las reglas de la WTA, ‌y el castigo por no cumplir va ‌desde la deducción de puntos en ​la clasificación hasta multas.

En 2025, Sabalenka solo compitió en tres torneos WTA 500 -Brisbane, Stuttgart y Berlín-, lo que la convirtió en una de las jugadoras de alto rango -junto a la número dos del mundo Iga Swiatek-, a la que se le restaron puntos en la clasificación.

Al ser consultada por si cambiaría sus planes para 2026, la cuatro ⁠veces campeona de torneos del Grand Slam dijo a periodistas: "La temporada es una locura, y eso ​no es bueno para todas nosotras, ya que ves a tantas jugadoras lesionándose". "Las reglas son bastante complicadas con los eventos obligatorios, pero aun así voy a saltarme un par de torneos para proteger mi cuerpo, porque pasé muchos apuros la temporada pasada", dijo la bielorrusa tras vencer a Sorana Cirstea en el Torneo Internacional de ⁠Brisbane.

Los circuitos masculino y femenino se han enfrentado a críticas debido a sus temporadas ​de 11 meses.

En septiembre, la WTA dijo a Reuters que el bienestar de las tenistas es una prioridad máxima y que había escuchado las opiniones sobre el calendario para ‍mejorar la estructura del circuito en 2024 y aumentar las compensaciones.

"Aunque los resultados fueron muy regulares (en 2025), algunos de los torneos los jugué completamente enferma o he estado muy agotada por jugar demasiado. Esta temporada intentaremos gestionarlo un poco mejor, aunque me van a multar", explicó. "Pero ​es complicado hacerlo. No puedes saltarte eventos WTA 1000. Es realmente complicado, y creo que es una locura lo que hacen. Creo que siguen sus intereses, pero no se centran en protegernos a todos", ‍agregó. (Reporte de Aadi Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)