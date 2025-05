Sabalenka se siente “más fuerte que nunca” en tierra batida

La Nacion N.1 mundial Aryna Sabalenka señaló este viernes sentirse "más fuerte que nunca" sobre tierra batida, una superficie que tardó en dominar, a dos días del inicio de Roland Garros.

"Con los años he mejorado mucho (en tierra batida) y hoy me siento lista física y mentalmente. Mi juego está mejor adaptado a la tierra batida, así que sí, me siento más fuerte que nunca", señaló la bielorrusa de 27 años en rueda de prensa.

Campeona del WTA 1000 de Madrid a principios de mayo y cuartofinalista en Roma, donde fue eliminada por la campeona olímpica Zheng Qinwen, Sabalenka llega con confianza a París para rendir en una superficie que se adapta menos a sus condiciones.

"La potencia no basta en tierra batida. A veces hay que construir el punto tres o cuatro veces antes de ganarlo. Hay que estar preparado para eso física y mentalmente. Hay que mejorar y variar el juego lo máximo posible para poder ser competitivo en esta superficie", detalló.

En Roland Garros nunca ha superado la barrera de las semifinales. En 2024, fue eliminada en cuartos por la rusa Mirra Andreeva (6ª), en un partido que disputó afectada por una gastroenteritis.

"Desde entonces, hemos hecho algunos ajustes en mi alimentación para asegurarnos de que no vuelva a suceder. El año pasado, estaba lista para llegar a la final, pero mi cuerpo no lo permitió, así que este año estoy aún más motivada", aseguró.

"Espero que este sea el año en el que me sienta orgullosa de mí misma en tierra batida", añadió, subrayando que solo un título el 7 de junio podrá satisfacer su ambición.

"En el punto en el que estoy en mi carrera, lo que importa es ganar títulos. Estoy aquí para ganar y no solo para llegar a la final", subrayó la triple ganadora de Grand Slam (Abierto de Australia 2023 y 2024, US Open 2024).

Sabalenka arrancará en la presente edición ante la rusa Kamilla Rakhimova (75ª).

