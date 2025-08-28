Sabalenka supera a Kudermetova y alcanza la tercera ronda en el Abierto de EEUU

Por Shrivathsa Sridhar

NUEVA YORK, 28 ago (Reuters) - La defensora del título, Aryna Sabalenka, se sobrepuso a un comienzo complicado y se metió el miércoles en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos con una victoria por 7-6(4) y 6-2 sobre la rusa Polina Kudermetova, que no era cabeza de serie.

En su único enfrentamiento previo, Sabalenka remontó un set en contra para ganar la final de Brisbane en enero y la número uno del mundo volvió a empezar con mal pie en Nueva York.

"El primer set fue muy ajustado y agresivo", dijo Sabalenka. "Sentí que se trataba más del saque y del primer golpe. Fue muy rápido".

"El segundo set me sentí mucho mejor en el juego de devolución. Estoy muy contenta de haberme mantenido fuerte en el primer set".

Sabalenka salvó cuatro puntos de rotura antes de ceder el saque en el primer juego, pero se recuperó inmediatamente y se impuso en los últimos compases del apretado set inicial con un sublime golpe ganador cruzado que le dio una ventaja de 3-1 en el "tie-break".

Kudermetova, la número 67 del mundo, envió fuera una derecha para regalar el primer set a Sabalenka antes de que la jugadora de 22 años se encontrara con un quiebre en contra en el siguiente y con un largo camino de vuelta tras agravarse un problema en la pierna.

Kudermetova salió a la ofensiva tras recibir tratamiento y parecía dispuesta a recuperar el punto de rotura antes de que Sabalenka se recompusiera y se pusiera 3-1 arriba gracias a otro error no forzado de la raqueta de la rusa. Todo estaba claro cuando Sabalenka ganó el siguiente juego y la bielorrusa se mantuvo firme a partir de ahí para asegurarse un encuentro con la subcampeona de 2021, la canadiense Leylah Fernández, en la revancha de su duelo de semifinales de hace cuatro años.

Sabalenka ha cambiado mucho desde aquella derrota en tres sets y ha dicho que está totalmente centrada en conseguir otro título del Abierto de Estados Unidos y su cuarta corona de grand slam.

"Sé que si soy capaz de desplegar mi juego y luchar por cada punto, tendré mis oportunidades", dijo. "Todo lo que intento hacer es centrarme en mí misma y traer la mejor lucha posible cada vez que estoy aquí jugando delante de todos ustedes".