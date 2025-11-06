Sabalenka tumba a Gauff y Pegula avanza también a semis del Masters WTA

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se clasificó el jueves a semifinales del Masters WTA de Riad tras vencer en fase de grupos a la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff (3ª).

Cinco meses después de su derrota en la final de Roland Garros contra Gauff, Sabalenka logró su revancha 7-6 (7/5), 6-2 y terminó la fase de grupos con un balance perfecto de tres victorias en tres partidos.

El viernes, en semifinales, se enfrentará a otra estadounidense, la finalista en Wimbledon y el US Open, Amanda Anisimova (4ª del ranking WTA), que terminó segunda en el otro grupo del torneo.

El segundo partido de la ronda de las cuatro mejores enfrentará a la kazaja Elena Rybakina (6ª), que también ganó sus tres partidos de grupos, y a la estadounidense Jessica Pegula (5ª).

Esta última se impuso el jueves 6-2, 6-3 a la italiana Jasmine Paolini (8ª) y termina la fase de grupos con dos victorias y una derrota.

Sabalenka, que tiene ya asegurado terminar el año como número uno del mundo, sigue buscando a sus 27 años hacerse por primera vez con el Masters WTA, el torneo que reúne a final de temporada a las ocho mejores tenistas del año.

La bielorrusa lidera por seis victorias a cuatro su cara a cara particular contra Anisimova, quien este año ha ganado los WTA 1000 de Doha y Pekín.

La estadounidense eliminó a Sabalenka en semifinales de Wimbledon en julio, pero la bielorrusa se vengó en la final del US Open a principios de septiembre, para conquistar un cuarto título de Grand Slam.

En caso de hacerse con el título el sábado en Riad, Sabalenka sumaría un quinto trofeo esta temporada, luego del WTA 500 de Brisbane, los WTA 1000 de Miami y Madrid, y el US Open.

En las otras semifinales, Rybakina, que fue la última tenista en validar su boleto a este certamen, solo ha ganado uno de sus cuatro partidos contra Pegula en el circuito WTA, si bien ambas jugadoras llevan sin enfrentarse desde 2023.

