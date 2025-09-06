Sabalenka vence a Anisimova y gana su segundo título consecutivo en el Abierto de EEUU
- 1 minuto de lectura'
NUEVA YORK, 6 sep (Reuters) - La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el sábado a la local Amanda Anisimova, octava cabeza de serie, por 6-3 y 7-6(3) en la final femenina del Abierto de Estados Unidos.
La primera preclasificada defendió con éxito su título y elevó a cuatro su cuenta de coronas del Grand Slam.
La batalla entre dos de las mujeres con los golpes más fuertes y los mejores saques del tenis se redujo a errores no forzados, en un partido en el que Sabalenka aprovechó su experiencia para ofrecer una actuación casi impecable.
Jugando apenas su segunda final importante, Anisimova, nacida en Nueva Jersey, tuvo a los espectadores del famoso Arthur Ashe Stadium de su lado, pero nunca pudo mantener el impulso ante su rival. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de Aryna Sabalenka
- 1
Felipe Contepomi y una airada queja tras la derrota de los Pumas ante Australia: “No sé adónde vamos con estas cosas”
- 2
Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo
- 3
Qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine, tras la confirmación de Gasly hasta 2028
- 4
Mató a un ladrón. Usar un chaleco antibalas y portar un arma salvaron la vida de un chofer en La Matanza