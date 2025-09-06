Sabalenka vence a Anisimova y gana su segundo título consecutivo en el Abierto de EEUU

NUEVA YORK, 6 sep (Reuters) - La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el sábado a la local Amanda Anisimova, octava cabeza de serie, por 6-3 y 7-6(3) en la final femenina del Abierto de Estados Unidos.

La primera preclasificada defendió con éxito su título y elevó a cuatro su cuenta de coronas del Grand Slam.

La batalla entre dos de las mujeres con los golpes más fuertes y los mejores saques del tenis se redujo a errores no forzados, en un partido en el que Sabalenka aprovechó su experiencia para ofrecer una actuación casi impecable.

Jugando apenas su segunda final importante, Anisimova, nacida en Nueva Jersey, tuvo a los espectadores del famoso Arthur Ashe Stadium de su lado, pero nunca pudo mantener el impulso ante su rival. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)