Sabalenka vence a Barty y se corona en Madrid

Aryna Sabalenka está feliz porque cambió de opinión y decidió jugar el Abierto de Madrid.

Dos semanas después de estar a punto de retirarse del torneo debido a una lesión muscular, Sabalenka alzó el trofeo de campeona en la cancha central el sábado.

La bielorrusa venció a la número uno Ash Barty 6-0, 3-6, 6-4 para obtener su décimo título de la WTA, el primero en canchas de arcilla,

En la final de hombres, que se disputará el domingo, el octavo preclasificado Matteo Berrettini se medirá con Alexander Zverev, el campeón de 2018.

La victoria de Sabalenka, dos semanas después de sufrir una lesión durante su derrota ante Barty en la final de Stuttgart, llevará a la bielorrusa al cuarto puesto del ránking la semana próxima.

“Honestamente, después de la lesión en la final de Stuttgart, no podía moverme. Quería retirarme de aquí”, dijo. “Y no sé cómo, pero mi equipo logró que la recuperación fuera realmente buena. En cuatro días me hicieron sentir mucho mejor. De alguna manera estoy aquí como campeona de este torneo”.

Sabalenka se lesionó de un aductor al perder en tres sets con Barty, que hasta ahora había ganado sus tres finales este año.

Fue una revancha de la final del Abierto de Stuttgart, cuando Barty ganó su tercer título del año. Para Sabalenka, éste fue su segundo título del año después de ganar en Abu Dabi. Es la primera vez que gana este torneo.

Zverev, sexto del escalafón, venció a Dominic Thiem, el cuarto, por 6-3, 6-4. El alemán había derrotado ya al austriaco en la final del mismo torneo en 2018.

En el primer set, Zverev quebró una vez el saque de Thiem. Lo consiguió dos veces en el segundo.

No ha perdido un solo parcial en lo que va del torneo, incluso contra Nadal en los cuartos de final el viernes.

“Son probablemente los dos mejores arcillistas que hay ahora, si es que uno piensa en Roland Garros, y tienen las mejores oportunidades de ganar allá”, dijo Zverev sobre Nadal y Thiem. “Rafa es el favorito, sin importar lo que ocurra. Probablemente Novak (Djokovic) es el segundo y Dominic está cerca en el tercero. Ha sido por lo tanto una buena semana para mí, pero todavía el trabajo no está completo”.

Su adversario en la final será Berrettini, quien jamás enfrentó un break point ante Casper Ruud y quien volverá a una final, dos semanas después de disputar la de Belgrado.

El italiano se impuso al noruego por idénticos parciales de 6-4.

Zverev va por su segundo título del año después del triunfo en Acapulco en marzo.

Thiem ha tenido escasos triunfos desde que ganó su primer título de grand slam en el US Open.

En la final de dobles femeninos, las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova se impusieron a la pareja de la canadiense Gabriela Dabrowski y la francesa Demi Schuurs 6-4, 6-3.

