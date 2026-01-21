Sabalenka y Gauff avanzan sin problemas a la tercera ronda del Abierto de Australia

Por Michael Church

MELBOURNE, Australia. 21 ene (Reuters) - La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, superó una mala racha en el primer set para derrotar a la china Bai Zhuoxuan por 6-3 y 6-1 en la Rod Laver Arena y avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia el miércoles.

Sabalenka, campeona en Melbourne Park en 2023 y 2024, se puso pronto con una ventaja de 5-0, pero Bai mantuvo su servicio y luego rompió el saque de la bielorrusa. La china, número 702 del mundo, comenzó a frustrar a su rival, ganando un tercer juego consecutivo mientras Sabalenka se agitaba cada vez más antes de cerrar finalmente el set.

Sin embargo, la jugadora de 27 años se tranquilizó al comienzo del segundo set y demostró la diferencia de categoría entre ambas para ganar otros cuatro juegos consecutivos antes de confirmar su pase a la siguiente ronda.

"Una rival complicada, se metió de lleno en el primer set y por un momento sentí: '¿qué hago? Está arrasando'", dijo Sabalenka. "Súper contenta de haber podido cerrar ese set, creo que me dio un poco más de confianza de que estoy ahí, de que mi juego está ahí. Centrarse paso a paso".

"Siempre hay un pequeño hueco para mejorar, pero estoy contenta porque no perdí el partido y estaba concentrada y trataba de decirme a mí misma, uno a uno, que va a volver", añadió Sabalenka. "Estás bien, sigue luchando, sigue intentándolo y me alegro de haberlo hecho bien".

Por su parte, Coco Gauff, tercera cabeza de serie, venció a Olga Danilovic por 6-2 y 6-2 y se plantó en tercera ronda, negando a la serbia la posibilidad de eliminar a una segunda campeona estadounidense de Grand Slam tras eliminar en su debut a Venus Williams.

Gauff, que venció a Kamilla Rakhimova por 6-2 y 6-3 en la primera ronda, se deshizo rápidamente de Danilovic en 77 minutos en una soleada Margaret Court Arena y se enfrentará en tercera ronda a su compatriota Hailey Baptiste.

"Me sentí muy bien. Creo que ha sido una victoria fácil. Olga es una jugadora complicada, pero estoy contenta con cómo lo he hecho hoy", declaró Gauff a la prensa.

Las opciones de Danilovic de derrotar a Gauff parecían escasas a los 22 minutos, cuando la estadounidense arrancó con fuerza para consolidar dos breaks tempraneros y ponerse 5-0 por delante. La serbia trató de imponerse arriesgando desde la línea de fondo, pero la estrategia se desvaneció con rapidez al cometer errores no forzados bajo una presión incesante.

"Hoy me he sentido mejor que en la primera ronda, a pesar del resultado. Pese a que en la primera ronda el marcador fue sencillo, hubo muchos juegos que se alargaron: juegos de 10 minutos que fueron deuce, ventaja, ida y vuelta", comentó Gauff. "Creo que hoy lo he hecho mejor cerrando esos juegos más rápido".

Tratar de superar a Gauff resultó un esfuerzo infructuoso, aunque Danilovic encontró algo de éxito cuando mezcló la dejada y se aventuró detrás de su saque. Su contrincante, por el contrario, se mostró serena y eficaz, dejando a su rival sin aliento entre punto y punto, haciéndola correr de esquina a esquina.

La estadounidense no mostró signos de relajación en el segundo set y se aseguró otro break tempranero para ponerse 3-0 por delante. Danilovic hizo acopio de toda su determinación en un agotador juego al servicio de 10 minutos, pero no sirvió de mucho para frenar el ímpetu de Gauff, que acabó llevándose el partido por la vía rápida.

En otros partidos destacados de la jornada, la británica Emma Raducanu cayó ante la austriaca Anastasia Potapova por 7-6(3) y 6-2, mientras que la ucraniana Elina Svitolina derrotó a la polaca Linda Klimovičová por 7-5 y 6-1.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)