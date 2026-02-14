Sabalenka y Swiatek se bajan del torneo WTA 1000 de Dubái

Las N.1 y 2 mundiales, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek, no competirán en el torneo WTA 1000 de Dubái (15-21 febrero), anunciaron los organizadores.

Sabalenka, que no ha vuelto a jugar desde su derrota en la final del Abierto de Australia contra la kazaja Elena Rybakina, el pasado 31 de enero, dijo no sentirse "al 100%".

Por su parte, Swiatek, eliminada en cuartos en el torneo de Doha la semana pasada, justificó su ausencia con un "cambio de programación", según sus declaraciones en el comunicado de los organizadores.

"Nos vemos en Indian Wells", añadió la polaca en referencia al próximo torneo WTA 1000, que se disputará en California del 4 al 15 marzo.

En ausencia de las dos primera clasificadas del ranking, la primera cabeza de serie del torneo de Dubái será Rybakina.