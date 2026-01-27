Sabalenka y Zverev avanzan a semifinales del Abierto de Australia pese al calor extremo

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 27 ene (Reuters) - Aryna Sabalenka mantuvo la calma bajo el abrasador sol de Melbourne para derrotar a la adolescente estadounidense Iva Jovic y alcanzar las semifinales del Abierto de Australia el martes, mientras que Alexander Zverev tuvo que sudar un poco bajo el techo de la Rod Laver Arena antes de pasar a la siguiente ronda.

El cabeza de serie Carlos Alcaraz evitará las peores condiciones en el día más caluroso del primer Grand Slam del año cuando juegue en la sesión vespertina contra el australiano Alex de Minaur, después de que Coco Gauff se enfrente a Elina Svitolina por un puesto en las semifinales.

Sabalenka, que busca su tercer título en cuatro años, se impuso a su rival de 18 años por 6-3 y 6-0 en una pista central sofocante, donde el techo permaneció abierto y la "Escala de Estrés por Calor" no alcanzó su umbral más alto.

Sin embargo, poco después de su victoria, los organizadores del torneo invocaron la política de calor extremo cuando las temperaturas superaron los 40 grados centígrados, lo que provocó la suspensión del juego en las pistas exteriores y el cierre de los techos de las principales.

"Hacía mucho calor ahí fuera. Supongo que, como mujeres, somos más fuertes que los hombres, así que tuvieron que cerrar el techo para que ellos no sufrieran", bromeó Sabalenka tras su victoria de 89 minutos.

"Sabía que no nos dejarían jugar con un calor de locos. Si llegaba a cinco (en la escala) cerraban el techo, así que sabía que nos estaban protegiendo, protegiendo nuestra salud".

"De todos modos, cuando terminamos la escala marcaba 4,4, así que hacía bastante calor".

La campeona de cuatro grandes se mostró menos satisfecha con la prohibición del Abierto de Australia de llevar dispositivos de seguimiento de la forma física después de que se dijera a algunos jugadores que se los quitaran antes de los partidos.

MENOR ASISTENCIA

La temperatura rozó los 45 grados centígrados hacia las 16.30 hora local y los aficionados se ausentaron en gran medida de las explanadas del recinto, que suele estar lleno de gente. La asistencia a la sesión diurna fue de 21.226 espectadores, menos de la mitad de los 50.010 de la sesión correspondiente al lunes.

Aunque la decisión de cerrar el techo facilitó las condiciones para los jugadores, Zverev fue incapaz de entrar en su zona de confort contra Learner Tien, perdiendo el segundo set ante el estadounidense y llegando al tie-break en el cuarto.

A pesar de haber sido puesto a prueba, Zverev dijo que confiaba en poder superar a Tien en lo que describió como condiciones perfectas.

"Hay una temperatura muy agradable de 24 grados con el aire acondicionado encendido", añadió.

"Es genial. Me encantaría jugar con el techo cada partido, así que no fue difícil. Fue difícil físicamente, pero no lo fue en cuanto a las condiciones".

El tercer cabeza de serie alemán, subcampeón el año pasado ante Jannik Sinner, logró una victoria por 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3) para mantenerse en el camino hacia su primer trofeo de Grand Slam, con un posible enfrentamiento con Alcaraz a continuación.

De Miñaur tratará de asegurar su presencia en semifinales en lugar de la del español, ya que el favorito local continúa su búsqueda para convertirse en el primer hombre de Australia en levantar el trofeo Norman Brookes Challenge Cup desde el triunfo de Mark Edmondson hace exactamente cinco décadas. (Información de Shrivathsa Sridhar en Melbourne; edición de Peter Rutherford; editado en español por Patrycja Dobrowolska)