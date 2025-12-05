"Sabemos hacia dónde vamos", dice el piloto de F1 Esteban Ocon a la AFP

"Aquí sabemos hacia dónde vamos". El francés Esteban Ocon concluirá el domingo en Abu Dabi su primera temporada con Haas en la Fórmula 1, un año después de haber sido apartado por Alpine.

Pregunta: ¿Qué balance hace de esta primera temporada con el equipo?

Respuesta: "En general, bueno. Es un equipo que es muy directo y el enfoque está en el rendimiento. Hay cosas que mejorar, sobre todo la constancia del coche: algunas piezas que pusimos en el coche dieron comportamientos muy diferentes, lo que nos hizo sufrir bastante al final de este año. Intentar tener constancia será nuestro enfoque para el próximo año. Pero también hay cosas positivas: supimos recuperarnos después de haber sido últimos en Australia, por ejemplo (la primera carrera de la temporada) y encadenar varias carreras dentro de los puntos".

P: ¿Cómo se ha adaptado a este equipo después de cinco años en Renault, que se convirtió en Alpine en 2021?

R: "El grueso del trabajo se hizo al principio del año".

P: ¿Fue difícil esta adaptación?

R: "No fue fácil porque muchas rutinas son diferentes a mis cinco años anteriores. Hay que cambiar muchas cosas, readaptarse a un nuevo equipo, hablar con personas diferentes... es seguro que toma un poco de tiempo. Pero honestamente, ha sido muy fluido y estoy bastante contento".

P: El año pasado, las cosas terminaron de manera bastante abrupta con Alpine, ya que fue apartado del equipo antes del último GP, aquí mismo en Abu Dabi. ¿En qué estado de ánimo está hoy en Haas?

R: "Es muy diferente de lo que conocí en el pasado. Es un equipo que está dedicado al rendimiento, que es honesto frente a las situaciones y que aporta respuestas claras. Es algo bueno. Estoy contento de evolucionar en este equipo".

P: ¿No era el caso en Alpine?

R: "A veces, no teníamos realmente respuestas, pero no quiero dar importancia al pasado. Aquí sabemos hacia dónde vamos, eso es importante. Después, Alpine es un equipo que me dio mucho en el pasado, que me dio mi primera victoria, mis primeros podios también. Pero frente a la forma en que se desarrollaron las cosas... estoy muy contento de estar donde estoy ahora".

P: ¿Qué opinión tiene sobre las dificultades de Alpine, último equipo en la clasificación de constructores?

R: "No se puede esperar que un equipo tenga problemas, pero preferimos estar delante que detrás. Es la competición. Y creo que los dirigentes del otro lado no les importaría que yo tuviera problemas aquí. Así que no les vamos a dar esa satisfacción (risas)".

P: Desde su llegada a la F1 como titular en 2016, nunca ha podido pilotar coches capaces de aspirar a lo más alto. ¿No siente frustración?

R: "Es seguro que aspirar al Top 10 toda tu carrera no es sencillo. Me he peleado por sextos o séptimos puestos, a veces contra pilotos como Lando (Norris, en la lucha por ganar el título de campeón del mundo el domingo con McLaren) en 2023. Es ahí cuando uno se da cuenta de que el coche hace una enorme diferencia. Pero no me rindo, sigo aquí, sigo motivado: si hago un buen trabajo, llegará una oportunidad".

P: El próximo año, la F1 inaugurará una nueva era reglamentaria que modificará profundamente los monoplazas y también podría alterar la jerarquía entre los equipos. ¿Cómo lo siente?

R: "Difícil de decir sin saber dónde están los demás. Espero que las nuevas reglas no creen una enorme brecha entre los equipos, como suele ocurrir. Y si es así, espero que estemos del lado bueno de la clasificación".

