Sabés (PSOE): "A Lambán le repugnaría que le anunciara un premio y dedicara su discurso a desmerecer su trabajo"

ZARAGOZA, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha asegurado que al expresidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, "le repugnaría que después de que le anunciara un premio, se dedicara todo el discurso a desmerecer el trabajo y las tareas que desarrolló su Gobierno, del que nos sentimos orgullosos".

Así ha respondido Sabés este jueves, en la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad, a las críticas del PP sobre la "falta de aplausos" de la bancada socialista tras anunciar el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su intervención del miércoles, la concesión del Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, a título póstumo, a Javier Lambán.

Fernando Sabés ha recalcado que los socialistas "nos sentimos muy orgullosos de su legado, que usted aprovecha interesadamente", ha opinado, para subrayar que "si él estuviera hoy aquí, estaría sentado en esa bancada --PSOE--, y en esa bancada repugnaría el discurso que usted hizo ayer. Lo repugnaría".

"Lo que usted mostró ayer", ha expresado, aludiendo a Jorge Azcón, "y lo que su partido demostró, posteriormente, fue falta de humanidad, y le pedimos ya que deje de utilizar en beneficio suyo a un fallecido de la talla de Javier Lambán".

Ha advertido: "El Partido Socialista y este grupo parlamentario no permitirá que siga manipulando y utilizando la memoria de la figura y del presidente. Se lo pido como portavoz de este grupo parlamentario".