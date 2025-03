"Sabía que iba para dentro el penal", asegura Pedri

El centrocampista de la selección española y del Barcelona Pedri González afirmó este domingo en la zona mixta que sabía hacia dónde iba a lanzar el penal que supuso el pase a la final a cuatro de la Liga de Naciones al ganar a Países Bajos en los penales (5-4) tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario (5-5 en el cómputo global).

"Lo hablé con Dani Olmo, abierto y arriba", reveló Pedri al término del encuentro. "Hoy sabía que iba para dentro", incidió el jugador al precisar que los compañeros le habían puesto una foto del penal que falló en Tenerife.

El mediocentro reconoció que los neerlandeses fueron superiores en varios momentos y que la prórroga se hizo un poco larga.

Sobre su compañero Lamine Yamal, dijo que "regatea como si no tuviera un defensor": "La faceta goleadora sí la tiene, la veo en los entrenamientos".

En la zona mixta, Mikel Oyarzabal también se refirió a la importancia del triunfo. Estamos de nuevo en una fase final a un partido de jugar una final, aunque nos hubiera gustado que todo saliera más tranquilo", agregó el atacante de la Real Sociedad, que afirmó que la selección puede plantar cara a cualquiera.

Por su parte, el arquero Unai Simón lamentó no haber frenado algún penal: "Da un poco rabia los que no he podido parar porque los había analizado y sabía hacía dónde lo iban a tirar", recalcó el portero del Athletic, antes de admitir que lanzar después del rival puede afectar.

