Sabores: Almuerzo de Navidad en casa para el 91% de los italianos

Así lo revela una encuesta de la Asociación de Cultivadores Directos (Coldiretti/Ixe) realizada en vísperas de la festividad del 25 de diciembre.

"En cuanto a la elección del menú —señala el estudio de la organización agrícola— la tradición, desde la pasta fresca en caldo hasta los asados, y el carácter italiano vuelven a ser las principales prioridades".

El análisis muestra que "casi un tercio de las familias (30%) procurará llevar a la mesa productos locales y de kilómetro cero, mientras que otro 55% optará por alimentos de origen nacional".

Sin embargo, en cuanto a los postres, se observa una tendencia hacia la elaboración casera en aproximadamente la mitad de los hogares (46%), donde se preparan postres tradicionales de cada región.

El estudio de Coldiretti/Ixe también revela que quienes preparan la comida navideña pasan un promedio de 2,8 horas en la cocina, un aumento con respecto al año pasado, pero aún lejos de los niveles pre-COVID, cuando alcanzaba las 3,8 horas.

Sin embargo, casi uno de cada diez (9%) afirmó que pedirá comida para llevar o recurrirá a la comida que le traigan familiares y amigos.

En general, según Coldiretti, el presupuesto de este año aumentó un 7% en comparación con 2024, y la mayoría relativa de las familias (31%) prevé gastar entre 50 y 100 euros, mientras que el 25% gastará hasta 150 euros, el 15% hasta 200 euros y el 6% hasta 300 euros (con un 4% que supera esa cifra).

Solo el 7% mantendrá los gastos por debajo de los 30 euros, y el 12% gastará entre 30 y 50 euros. (ANSA).