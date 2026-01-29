Sabores: Asiago Dop se promociona en vuelos de ITA y en 830 cines italianos

La iniciativa prevé que, desde el 1 de febrero, el snack de Asiago Stagionato en formato de 20 gramos sea servido a bordo de vuelos internacionales de ITA Airways, mientras que el 14 de febrero, con motivo de San Valentín, será protagonista de degustaciones en cines italianos.

La acción coincide con la campaña de comunicación "S Asiago Dop", que entre el 12 y el 18 de febrero llegará a unas 830 salas cinematográficas en toda Italia, incluyendo degustaciones especiales en diez ciudades, entre ellas Turín, Roma, Cagliari y Palermo.

Según el consorcio de tutela del producto, la presencia del queso a bordo de vuelos internacionales apunta a reforzar su posicionamiento entre viajeros extranjeros interesados en la gastronomía italiana auténtica, en un contexto de creciente interés global por la cocina del país, tras el reciente reconocimiento de la cocina italiana como patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO.

La operación forma parte del programa "Viaggio nelle eccellenze - Un assaggio d'Italia", impulsado por OriGIn Italia, la Fundación Qualivita y el Ministerio italiano de Agricultura, con el objetivo de valorizar los productos con denominación de origen en mercados internacionales.

El proyecto se inscribe en una tendencia más amplia del sector agroalimentario italiano, que busca acercar productos tradicionales a nuevos formatos de consumo y públicos más jóvenes, combinando experiencia gastronómica, turismo y entretenimiento.

El Consorzio Tutela Formaggio Asiago impulsa desde hace años estrategias de internacionalización orientadas a posicionar el producto en mercados extraeuropeos, con foco en Norteamérica, Asia y Medio Oriente, donde crece el interés por alimentos con denominación de origen y trazabilidad certificada.

El queso Asiago es uno de los productos más representativos del norte de Italia, con una tradición que se remonta a más de mil años en la zona alpina entre Veneto y Trentino-Alto Adige.

En los últimos años, el sector ha apostado a nuevos formatos de consumo, como porciones individuales y snacks premium, para adaptarse a hábitos de consumo globales y a la demanda de productos listos para consumir. (ANSA).