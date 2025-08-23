Sabores: El jamón de Parma, protagonista del festival

En la noche inaugural, con la narradora gastronómica Francesca Romana Barberini como presentadora, el Festival contará con la presencia de Giulia Ghiretti, medallista de oro en natación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, quien hablará sobre deportes, nutrición y las emociones de su victoria.

Francesco Panella, restaurador y presentador de televisión, deleitará al público con una versión en vivo de "¨Che faccio, lascio?". (¨Qué hago, me voy?), un concurso de preguntas ambientado en delicatessen italianas, donde los concursantes responden a preguntas sobre el producto, su elaboración y las características que lo hacen único.

Una novedad de esta edición será la Experiencia Prosciutto di Parma, un espacio con reuniones y demostraciones de cocina, que ofrece una experiencia inmersiva del producto a través de una degustación detallada con tres curaciones diferentes de jamón de Parma, además de una cuarta variante elaborada a mano.

Además, el evento Ventanas Abiertas permitirá descubrir el ciclo de producción y degustar el jamón de Parma directamente en las fábricas.

"Para el jamón de Parma", comenta Alessandro Utini, presidente del Consorcio, "el territorio es un componente esencial e irremplazable. El microclima de nuestras colinas, combinado con el saber hacer transmitido de generación en generación, determina ese genio local único e irrepetible del que estamos tan orgullosos y que el Festival celebra desde hace casi treinta años". (ANSA).