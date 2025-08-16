LA NACION

Sabores: En Ferragosto vuelve el almuerzo para la playa

Frutas y verduras en el menú y boom agrocosmético

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sabores: En Ferragosto vuelve el almuerzo para la playa
Sabores: En Ferragosto vuelve el almuerzo para la playa

Así lo revela una encuesta de Coldiretti/IxŠ previa a Ferragosto.

Casi una de cada tres familias opta por preparar comidas ligeras, frescas y nutritivas en casa para disfrutar bajo la sombrilla.

La ensalada de arroz, pollo o marisco encabeza la lista (33%), seguida de la ensalada de frutas (22%) y la clásica ensalada caprese con mozzarella y tomate (12%). Las frutas y verduras frescas también ayudan a combatir las altas temperaturas.

Por otro lado, los platos tradicionales más contundentes, como la frittata, la parmesana, la lasaña y las albóndigas, están perdiendo popularidad, representando poco más del 20% de las preferencias generales, según IxŠ.

Esta tendencia saludable también se ve impulsada por la búsqueda de la forma física y el deseo de un bronceado natural.

El 45% de los italianos enriquece su dieta estival con frutas y verduras de temporada, que estimulan la producción de melanina y ayudan a proteger la piel de las quemaduras solares.

Zanahorias, radicchio, espinacas, albaricoques, melón amarillo, melocotones, tomates y sandía se encuentran cada vez más en las cestas de playa, gracias a su alto contenido en vitamina A y antioxidantes, que ayuda a combatir los efectos del calor extremo.

El uso de protectores solares con ingredientes naturales también está en aumento, considerados esenciales por el 14% de los italianos e importantes por otro 40%.

En este contexto, concluye Coldiretti, se está produciendo un auge de la agrocosmética, con un número creciente de explotaciones agrícolas que ofrecen productos de belleza a base de aceite de oliva virgen extra, vino, leche de burra, kiwi, guindas y otros ingredientes naturales. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El arquero argentino que comenzó pésimo la temporada en España: dos bloopers, un penal y tarjeta roja
    1

    Paulo Gazzaniga tuvo un mal comienzo en la Liga de España: dos bloopers, expulsión y derrota

  2. Sbaraglia, sobre la presidencia de Milei: “Lo que estamos viviendo es una pesadilla”
    2

    Leonardo Sbaraglia, sobre la presidencia de Javier Milei: “Lo que estamos viviendo en la Argentina es una pesadilla”

  3. Trump y Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania
    3

    Donald Trump y Vladimir Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania

  4. Echarri cruzó a Francella tras su crítica al cine nacional
    4

    Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella tras su crítica al cine nacional: “Me alegro que muestre su verdadero corazón”

Cargando banners ...