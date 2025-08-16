Sabores: En Ferragosto vuelve el almuerzo para la playa

Así lo revela una encuesta de Coldiretti/IxŠ previa a Ferragosto.

Casi una de cada tres familias opta por preparar comidas ligeras, frescas y nutritivas en casa para disfrutar bajo la sombrilla.

La ensalada de arroz, pollo o marisco encabeza la lista (33%), seguida de la ensalada de frutas (22%) y la clásica ensalada caprese con mozzarella y tomate (12%). Las frutas y verduras frescas también ayudan a combatir las altas temperaturas.

Por otro lado, los platos tradicionales más contundentes, como la frittata, la parmesana, la lasaña y las albóndigas, están perdiendo popularidad, representando poco más del 20% de las preferencias generales, según IxŠ.

Esta tendencia saludable también se ve impulsada por la búsqueda de la forma física y el deseo de un bronceado natural.

El 45% de los italianos enriquece su dieta estival con frutas y verduras de temporada, que estimulan la producción de melanina y ayudan a proteger la piel de las quemaduras solares.

Zanahorias, radicchio, espinacas, albaricoques, melón amarillo, melocotones, tomates y sandía se encuentran cada vez más en las cestas de playa, gracias a su alto contenido en vitamina A y antioxidantes, que ayuda a combatir los efectos del calor extremo.

El uso de protectores solares con ingredientes naturales también está en aumento, considerados esenciales por el 14% de los italianos e importantes por otro 40%.

En este contexto, concluye Coldiretti, se está produciendo un auge de la agrocosmética, con un número creciente de explotaciones agrícolas que ofrecen productos de belleza a base de aceite de oliva virgen extra, vino, leche de burra, kiwi, guindas y otros ingredientes naturales. (ANSA).