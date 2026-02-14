Sabores: flores "novel food", la tendencia de la nueva comida en Italia

Impulsadas por chefs de alta cocina y por la atención mediática sobre la alimentación saludable y estética, las flores comestibles volvieron con fuerza a las cocinas, utilizadas no solo por su valor visual en los platos sino también por sus propiedades nutritivas y su aporte de sabores y texturas.

El principal mercado sigue siendo la alta restauración, la pastelería y la coctelería, aunque en los últimos años se registra una expansión sostenida del consumo doméstico, con compradores cada vez más interesados en productos innovadores y experiencias gastronómicas diferentes.

La tendencia incentivó a numerosas empresas florovivaísticas a ampliar su producción incorporando flores comestibles, hasta alcanzar una cobertura cercana al 20% de la demanda europea, según datos de Coldiretti. Actualmente son 73 las empresas italianas activas en este segmento.

Las principales regiones productoras son Puglia, Campania, Veneto, Toscana y Liguria, considerada un símbolo del sector florovivaístico italiano y que cada año obtiene visibilidad internacional con el Festival de Sanremo.

Francia y España también cuentan con producciones relevantes, mientras que el mayor consumo se registra en Francia, Italia y Alemania, con una demanda especialmente fuerte en el norte de Europa.

Aunque representan una porción de nicho, las flores comestibles forman parte de la denominada "flower economy" italiana, cuyo valor total alcanza los 3.300 millones de euros, consolidando a este segmento gourmet como una línea de crecimiento dentro del agroalimentario europeo. (ANSA).