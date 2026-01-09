Sabores: Italia, paraíso para amantes del vino y la cerveza

Según datos publicados por el gobierno alemán esta semana, los precios de las bebidas alcohólicas en Italia fueron un 19% más bajos que la media del bloque en octubre de 2025, una cifra no superada por ningún otro Estado miembro.

Alemania le sigue, con precios un 14% más bajos que el resto de la UE, mientras que Finlandia es el país más caro para los amantes de las bebidas alcohólicas, con precios un 110% más altos que la media.

Italia es el mayor productor mundial de vino, un producto que constituye uno de los pilares del "Made in Italy", y también ha experimentado un crecimiento en el sector cervecero en los últimos años, especialmente en el de las cervecerías artesanales. (ANSA).