Sabores: Italia quiere que todo el año se coma panetone

El objetivo de este formato, que celebra el panettone artesanal de forma contemporánea, incluye, según explica un comunicado de prensa, programas de entrevistas, degustaciones y promoción continua.

Se destaca que la iniciativa es un formato multicanal que combina entretenimiento, narración y promoción de productos Made in Italy en todas sus presentaciones de temporada, celebrando cada ocasión y aniversario a lo largo del año.

El objetivo es conectar al público general con el consumo de panettone durante todo el año.

“Panettone Pop”, que se inauguró con un evento en Roma a finales de julio, ofrecerá una serie de iniciativas que se extenderán más allá de los meses del verano italiano, como Halloween, San Valentín o el Día de la Mujer.

Uno de los objetivos del formato es recuperar la figura del Maestro Pastelero.

“Panettone Pop, afirma Emanuele Giordano, es la respuesta a la necesidad de dar visibilidad continua y dinámica a un producto que merece ser celebrado todo el año, no solo en Navidad”.

“Hoy en día, agrega, asistimos a una proliferación de concursos que solo han generado confusión entre los consumidores, que a menudo no reconocen los verdaderos productos con levadura. Cada año, surgen una serie de ganadores que son reconocidos como ‘los mejores’”, explica.

En cambio, apunta, “en este formato, no hay ganadores ni perdedores, no hay competencia que genere desestabilización y confusión. Queremos centrar la atención en el individuo y el profesional, en todos sus aspectos emocionales. Contamos historias de valor y pasión, historias que conmueven y demuestran el esfuerzo, los valores y la visión que hay detrás de la producción”. (ANSA).