Sabores: Italia y Alemania tienen las bebidas alcohólicas más económicas

Italia ostenta el récord de asequibilidad.

En concreto, el precio de las bebidas alcohólicas en Alemania en octubre fue aproximadamente un 14% inferior a la media de la Unión Europea.

Mientras tanto, en Italia, los precios de los vinos, las cervezas y los licores fueron, en promedio, un 19% inferiores al mismo promedio.

Por el contrario, Finlandia registra los precios más altos, con un coste del alcohol un 110% superior al promedio europeo.

Le siguen Dinamarca y Bélgica, con diferencias del 23% y el 13%, respectivamente.

En lo que respecta a los refrescos, Alemania es solo un 2% más barata que el resto del continente, mientras que en Letonia los refrescos cuestan un 46% más que la media de la UE, debido al impuesto nacional sobre el azúcar. (ANSA).