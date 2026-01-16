Sabores: pizza, un tesoro nacional para Italia

El Observatorio fue creado por la Universidad de Nápoles Parthenope en colaboración con el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de Investigación (CNR-DSU).

Participaron también de la iniciativa la Associazione Verace Pizza Napoletana y la Asociación de Comercio de la Región de Campania), que prepararon el estudio con vistas al Día Mundial de la Pizza, que se celebra este sábado.

El informe económico presentado sobre el valor y los ingresos del sector muestra que, según datos oficiales, el sector cuenta con más de 50.000 pizzerías, más de 300.000 empleados y se hornean más de 8 millones de pizzas al día.

Por regiones se destaca Cerdeña, donde ocho de cada diez habitantes la comen con regularidad, con un gasto anual de casi 50 euros por persona.

Los datos recopilados muestran claramente el precio de una pizza margarita napolitana. La media nacional es de 7,04 euros, pero existen variaciones regionales: 6,74 en Nápoles, 6,72 en el sur, 7,46 en el centro de Italia y 7,66 en el norte.

El análisis también permitió calcular el “Öndice de la Pizza Margarita Napolitana (IPNM)”, que mide la variación porcentual respecto al precio en Nápoles: 99,68 euros en el sur, 110,63 en el centro de Italia y, en particular, 113,70 en el norte.

Los analistas destacan que "a pesar de los aumentos récord en el costo de los ingredientes, en particular la mozzarella y el aceite, el precio de la pizza margarita ha experimentado un ligero aumento durante el último año, lo que confirma que este producto sigue siendo un pilar fundamental de la cocina democrática".

En concreto, el precio ha aumentado: de 0,01 a 0,50 euros para el 31,30% de los encuestados, de 0,51 a 1 euro para el 22,90%, de 1,01 a 1,50 euros para el 11,50%, mientras que no se observó ningún aumento para el 14,60%.

El Observatorio también dedicó una sección específica al papel de la mujer en la industria de la pizza, señalando que, si bien las mujeres tienen una fuerte representación en la propiedad (38,5%) y en la gestión de restaurantes (50,5%), en la profesión de pizzero siguen siendo una excepción (solo el 2%). (ANSA).