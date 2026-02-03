Sabores: Proyecto vitivinícola en el parque arqueológico de Pompeya

El proyecto fue presentado hoy en el Masaf (Museo Nacional de Agricultura) por el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, en el evento "Cultivando la Historia: Nace una Bodega énica en Pompeya".

El objetivo es producir vino con las variedades autóctonas de la zona: tres tintos y dos blancos: Aglianico y Piedirosso para los tintos; Greco, Falanghina y Fiano para los blancos. Se prevé que la producción comience en al menos tres años.

"Los costos de gestión de nuestros parques arqueológicos son significativos, necesarios, pero cruciales, y contar con áreas en valor, que se conviertan no solo en un proceso sino en un recurso, es un reto que hemos superado. Y creo que este proyecto es un paradigma que esperamos que se siga también en otras producciones", dijo el ministro Lollobrigida "En algunos casos, se ha logrado, pero se puede mejorar aún más", agregó Lollobrigida al presentar el proyecto.

La creación de una bodega dentro del yacimiento arqueológico de Pompeya, según el subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi, "es una prueba de que la protección del patrimonio no debe limitarse a la preservación histórica, sino sobre todo al cuidado, el desarrollo consciente y la capacidad de devolver el significado y la función a los lugares históricos".

!Cultivar la tierra y producir vino significa sembrar identidad, conocimiento y responsabilidad para renovar la vocación que el vino siempre ha tenido, durante miles de años.

La de ser no solo un producto, sino sobre todo un embajador de la civilización", añadió Mazzi.

La iniciativa es también es una oportunidad extraordinaria para contar una historia hermosa, porque en Pompeya, observó Antonio Capaldo, presidente de Feudi San Pompei, se puede descubrir lo mejor que el país tiene para ofrecer: un proyecto enogastronómico inserto en un contexto cultural".

La bodega surgida de este proyecto "forma parte de un proyecto agrícola arqueológico más amplio que también se centra en otras actividades, como la promoción y el cultivo del olivo y proyectos de agricultura social. Es la vía ganadora para lograr resultados importantes para toda la zona circundante", concluyó Gabriel Zuchtriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya (ANSA).